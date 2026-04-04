Haddad vai exaltar "bilhões investidos por Lula" em São Paulo

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), vai destacar os “bilhões investidos” pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado em inserções do PT que começam a ser veiculadas na próxima segunda-feira (6). O material faz parte da estratégia de comunicação da pré-campanha e busca evidenciar a participação federal em obras e financiamentos no território paulista, relata Pedro Venceslau, da CNN Brasil.

No vídeo, Haddad afirma que os investimentos realizados pelo governo federal não recebem a devida visibilidade por parte da atual gestão estadual. “Todo governante gosta de anunciar obras. Mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula, repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras”, declarou.

O ex-ministro também reforça a crítica ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao afirmar que essas ações não são divulgadas. “Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo”, completou.

Haddad deixou o Ministério da Fazenda no mês passado para viabilizar sua candidatura ao governo paulista, em decisão alinhada com o presidente Lula. A movimentação marca o início mais efetivo de sua presença no cenário eleitoral estadual.

Segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão, o petista aparece com 42,6% das intenções de voto em um eventual primeiro turno, enquanto Tarcísio lidera com 49,1%, indicando um cenário de disputa direta entre os dois nomes.