Juiz declarado suspeito pelo STF, Moro aponta "diligência abusiva" em sua residência

247 - Alvo de busca e apreensão nesta sábado (3), o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro chamou de "dilgência abusiva" a decisão da juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, que atendeu a um pedido feito pela Federação Brasil da Esperança no Paraná (organização política formada pelo PT, PC do B e Partido Verde). Ela determinou a remoção das postagens que estão irregulares.

"O PT mostrou a 'democracia' que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido", escreveu Moro no Twitter.

Nas redes, internautas e lideranças como o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticaram Sergio Moro e lembraram o ativismo judicial dele.

➡️ Nada comparável aos bilhões de reais roubados durante os Governos do PT e do Lula. Não me intimidarão, mas repudio a tentativa grotesca de me difamar e de intimidar minha família. — Sergio Moro (@SF_Moro) September 3, 2022

