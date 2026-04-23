Juliana Brizola promete empenho na campanha de reeleição de Lula no RS

247 - A pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola (PDT) prometeu empenho na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado. Nesta quarta-feira (22), Juliana recebeu um documento com dez demandas do PSOL para o plano de governo, o que formalizou a adesão do partido à frente de esquerda nas eleições estaduais. As informações são da Zero Hora.

Aliança inédita e estratégia eleitoral

A união entre PDT, PT e PSOL foi apresentada como histórica no cenário político gaúcho, sendo a primeira vez que o PDT lidera uma chapa com o apoio direto das demais legendas de esquerda no Estado. Representantes das siglas destacaram a importância da coalizão e apontaram como principal objetivo a disputa contra a extrema direita, representada pelo deputado federal Luciano Zucco (PL).

Durante o encontro, Juliana Brizola buscou afastar dúvidas sobre seu posicionamento em relação à campanha nacional e garantiu alinhamento com o projeto político liderado por Lula.

"Esta não é uma união de faz de conta. Não quero que restem dúvidas do comprometimento do PDT com a reeleição do presidente Lula. Não há a menor chance de o PDT não estar na linha de frente" afirmou a pré-candidata.

Apoio do PSOL e demandas programáticas

O PSOL oficializou o apoio à candidatura após um período de incerteza, quando cogitou lançar candidatura própria. Na ocasião, o partido entregou uma carta com dez reivindicações que deverão ser consideradas na elaboração do plano de governo.

O vereador Roberto Robaina, que falou em nome da legenda, destacou que o apoio será acompanhado de uma postura crítica em relação à futura gestão.

"Não está relacionado à campanha, e sim à composição de governo. Faremos campanha com muita vontade, porque avaliamos que seria um enorme problema ter uma repetição do segundo turno de 2022", declarou.

Ampliação da frente de esquerda

A frente política já reúne sete partidos — PDT, PT, PSOL, PCdoB, PV, Rede e PSB — e negocia a adesão do Avante. A estratégia prevê a construção conjunta do plano de governo e a definição de ações coordenadas para a campanha eleitoral.

Uma nova reunião está marcada para a próxima semana, quando os partidos devem iniciar oficialmente a elaboração das propostas e alinhar os próximos passos. A previsão é que, no Dia do Trabalho, seja realizado um ato público com Juliana Brizola, Edegar Pretto, Manuela D’Ávila e Paulo Pimenta, marcando o lançamento oficial da chapa majoritária.