Lançamento das pré-candidaturas de Requião Filho e Gleisi reúne mais de 6 mil pessoas em Curitiba

247 - Mais de 6 mil pessoas participaram neste sábado (30), em Curitiba, do lançamento das pré-candidaturas de Requião Filho (PDT) ao governo do Paraná e de Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado. O evento, chamado de “Vozes do Paraná”, reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas regionais, militantes e apoiadores dos partidos PDT, PT, PCdoB, PV, Rede e PSOL.

Durante o encontro, foram apresentados os pré-candidatos que devem disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Os presidentes nacionais do PDT, Carlos Lupi, e do PT, Edinho Silva, também participaram do ato.

Requião Filho destacou a construção de um projeto político voltado ao desenvolvimento do Paraná.

"O Paraná precisa voltar a ser governado para as pessoas, não para empresas que pagam a conta de campanha política. Nossa pré-candidatura nasce para construir um estado mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos. O próximo passo do Paraná exige coragem, planejamento e compromisso com quem vive aqui. É hora de avançar, sem deixar ninguém para trás", pontua.

Para ele, o cuidado com as pessoas deve representa o centro das ações de um governo de Estado.

"Hoje aqui tem um povo que produz arroz, feijão e que carrega o Paraná nas costas. Muitas vozes que constroem um Paraná forte, que produz e cresce apesar do governo que tem. Queremos olhar para o futuro e construir um estado para todos, construir uma política de gente que cuida de gente".

Gleisi destacou que deseja representar as mulheres no Senado. Ela lembrou dos ataques que sofre da extrema direita e disse ter convicção da vitória em outubro.

“Quero estar no Senado para representar as mulheres. Precisamos de união para enfrentar as barbaridades que estamos enfrentando. Não podemos aceitar que as mulheres continuem morrendo pelo fato de serem mulheres, não podemos o nível de violência de gênero que temos no nosso país. Isso foi um feito do Bolsonaro. Ele abriu as portas do inferno, ao falar que uma mulher podia ser estuprada, que uma filha mulher era uma fraquejada, que não empregaria mulher porque ela engravida. Eu vivi a violência política, vivi o ódio por ser mulher que levanta sua voz, e aprendi que tudo que não nos mata, nos fortalece. Quanto mais eles vêm pra cima, mais forte nós ficamos!”.

A deputada ressaltou que o Paraná precisa de uma representante no Senado que conheça de perto a realidade da população.

“Tenho andado muito pelo Paraná, conversado com muita gente, estou muito animada. Quero ser senadora para defender a saúde, segurança, para transformar o Paraná em um grande polo tecnológico, utilizando as universidades e institutos tecnológico instalados aqui para fazer do nosso estado um grande celeiro de inteligência”, propôs.

Os nomes indicados para a vaga de vice-governador ou vice-governadora, bem como a segunda vaga ao Senado e suplentes serão definidos posteriormente. A homologação oficial das candidaturas ocorrerá entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, conforme a legislação eleitoral.