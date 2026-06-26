Lula acompanha lançamento de fragata em Santa Catarina

247 - O presidente Lula (PT) participa nesta sexta-feira (26) do lançamento ao mar da Fragata Cunha Moreira, em Itajaí, Santa Catarina, em uma cerimônia que marca nova etapa do Programa Fragatas Classe Tamandaré, iniciativa estratégica para a modernização da Marinha e para o fortalecimento da soberania nacional.

A embarcação é a terceira unidade do Programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT), projeto voltado à recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil. O programa integra o Novo PAC e está alinhado à Nova Indústria Brasil (NIB), especialmente na missão de desenvolver tecnologias consideradas essenciais para a defesa e para a autonomia estratégica do país.

A cerimônia será realizada no TKMS Estaleiro Brasil Sul, onde as fragatas são construídas pela Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, formada pelas empresas Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defesa & Segurança e Atech. O evento inclui o batismo tradicional da embarcação, simbolizado pela quebra de uma garrafa de espumante no casco do navio.

O lançamento ao mar é considerado uma das fases mais relevantes da construção naval. A partir desse momento, a fragata passa a estar apta a navegar, embora ainda precise cumprir etapas internas antes de ser entregue definitivamente ao setor operativo da Marinha. A previsão é que a Fragata Cunha Moreira seja incorporada em 2028, após a instalação de sistemas, armamentos e demais equipamentos.

O Programa Fragatas Classe Tamandaré prevê a construção de quatro navios militares de alta complexidade tecnológica. As embarcações foram projetadas para ampliar a capacidade operacional da Marinha do Brasil, modernizar sua frota e fortalecer a proteção da chamada Amazônia Azul, área marítima brasileira com mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados.

As fragatas têm capacidade de deslocamento de 3,5 mil toneladas, 107 metros de comprimento, convés de voo, hangar para helicópteros, radares, sensores integrados e sistemas avançados de armas. Segundo o governo, os navios atendem a padrões rigorosos de navegabilidade, estabilidade, segurança, operação e desempenho.

Além da função militar, as novas embarcações também poderão ser utilizadas em missões de busca e salvamento, patrulhamento marítimo e em operações relacionadas a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A ampliação dessa capacidade é considerada fundamental para a defesa de recursos naturais, rotas comerciais e áreas estratégicas no Atlântico Sul.

O programa tem investimentos estimados em R$ 13,9 bilhões entre 2019 e 2030. Desse total, R$ 10,5 bilhões fazem parte do Novo PAC. A iniciativa deve gerar cerca de 23 mil empregos ao longo de sua execução, sendo 2 mil postos diretos, 6 mil indiretos e 15 mil induzidos.

Atualmente, o Programa Fragatas Classe Tamandaré apresenta 76% de execução física. A primeira embarcação da classe, a Fragata Tamandaré, foi entregue à Marinha em abril deste ano. O segundo navio, a Fragata Jerônimo de Albuquerque, tem entrega prevista para janeiro de 2027.

Um dos eixos centrais do projeto é a nacionalização de sistemas e processos produtivos. O programa prevê percentual de conteúdo local, transferência gradual de tecnologia em engenharia naval e qualificação de empresas brasileiras para atuar na produção, manutenção e modernização das embarcações ao longo de todo o ciclo de vida dos navios.

Com isso, o governo busca ampliar a participação da indústria nacional de defesa em projetos de alta complexidade tecnológica. A expectativa é que o programa gere efeitos sobre diferentes segmentos da cadeia produtiva, além do entorno do estaleiro em Santa Catarina, estimulando fornecedores, serviços especializados e novas capacidades industriais no país.

A construção das fragatas também é apresentada como parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da base industrial de defesa. Ao combinar encomendas militares, inovação tecnológica e conteúdo nacional, o Programa Fragatas Classe Tamandaré pretende reduzir dependências externas e consolidar conhecimento técnico no setor naval brasileiro.

A Fragata Cunha Moreira, lançada ao mar em Itajaí, representa mais uma etapa desse processo de modernização. Após a conclusão das fases de integração de sistemas e testes, a embarcação passará a integrar a frota da Marinha do Brasil dentro do cronograma previsto para o programa.