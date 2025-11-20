Manuela D’Ávila se filiará ao PSol em dezembro e deve disputar o Senado em 2026

247 - A ex-deputada federal Manuela D’Ávila vai oficializar sua filiação ao PSol em dezembro, após aceitar o convite da legenda. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, que apurou que as tratativas internas já foram concluídas, restando apenas a definição da data do ato de filiação.

A ida de Manuela ao PSol integra a estratégia do partido de fortalecer sua presença no Congresso Nacional nas eleições de 2026, especialmente no Senado. O partido aposta na competitividade da ex-parlamentar no Rio Grande do Sul, onde duas vagas estarão em disputa.

A própria Manuela D’Ávila manifestou em um evento sua intenção de concorrer ao Senado no ano que vem. “Vou voltar no ano que vem, para o Senado. Vou ser candidata e vou me eleger. Vou fazer as duas coisas”, afirmou.

A ex-deputada tem uma trajetória consolidada na política gaúcha iniciada no PCdoB. Já foi vereadora em Porto Alegre, deputada federal por dois mandatos e deputada estadual. Em 2018, compôs a chapa presidencial de Fernando Haddad (PT) como candidata a vice-presidente, na eleição vencida por Jair Bolsonaro (PL). Disputou três vezes a Prefeitura de Porto Alegre, sendo a última em 2020, quando foi derrotada no segundo turno pelo atual prefeito, Sebastião Melo (MDB).