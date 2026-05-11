Moro lidera corrida pelo governo do Paraná em todos os cenários, aponta Paraná Pesquisas

247 - Levantamento divulgado nesta segunda-feira (11) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o senador Sergio Moro (PL) na liderança da corrida pelo governo do Paraná em todos os cenários avaliados para as eleições de 2026.

Moro aparece com ampla vantagem sobre os adversários na disputa pelo Palácio Iguaçu. O estudo ouviu 1.500 eleitores em 57 municípios paranaenses entre os dias 8 e 10 de maio de 2026.

No primeiro cenário estimulado, Sergio Moro registra 42,6% das intenções de voto. Em seguida aparecem Requião Filho (PDT), com 19,7%, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), com 16,3%.

Confira os números completos do primeiro cenário:

Sergio Moro (PL): 42,6%

Requião Filho (PDT): 19,7%

Rafael Greca (MDB): 16,3%

Sandro Alex (PSD): 8,6%

Luiz França (PSB): 0,8%

Tony Garcia (DC): 0,8%

Nenhum/branco/nulo: 5,9%

Não sabe/não opinou: 5,4%

Em um segundo cenário, sem a presença de Rafael Greca, Moro amplia ainda mais a vantagem e alcança 49,2% das intenções de voto. Requião Filho sobe para 23,7%, enquanto Sandro Alex aparece com 11%.

Veja os resultados do segundo cenário:

Sergio Moro (PL): 49,2%

Requião Filho (PDT): 23,7%

Sandro Alex (PSD): 11%

Luiz França (PSB): 1%

Tony Garcia (DC): 1,3%

Nenhum/branco/nulo: 7,7%

Não sabe/não opinou: 6,1%

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos possíveis candidatos ao governo estadual. Nesse quesito, Requião Filho lidera, com 33,7% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Sergio Moro aparece em seguida, com 25,1% de rejeição.

Os demais índices de rejeição são:

Requião Filho (PDT): 33,7%

Sergio Moro (PL): 25,1%

Rafael Greca (MDB): 13,7%

Tony Garcia (DC): 8,1%

Sandro Alex (PSD): 7,1%

Luiz França (PSB): 4,5%

Não sabe/não opinou: 15,1%

Poderia votar em todos: 8,3%

Outro ponto analisado pelo levantamento foi a percepção do eleitorado sobre quem deveria receber o apoio do governador Ratinho Junior (PSD) na sucessão estadual. Moro também lidera nesse cenário, citado por 38,5% dos entrevistados.

Os números foram os seguintes:

Sergio Moro (PL): 38,5%

Rafael Greca (MDB): 16%

Sandro Alex (PSD): 11%

Requião Filho (PDT): 9,1%

Luiz França (PSB): 1,3%

Tony Garcia (DC): 1,1%

Não sabe/não opinou: 17,8%

Nenhum desses: 5,1%

Segundo o Paraná Pesquisas, o levantamento possui margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-00323/2026.