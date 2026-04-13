Moro lidera todos os cenários para o governo do Paraná, diz Paraná Pesquisas

247 - O senador Sergio Moro (PL) aparece na liderança em todos os cenários testados para a disputa pelo governo do Paraná, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (13/4). A pesquisa aponta vantagens expressivas do parlamentar, com diferenças que chegam a até 30 pontos percentuais em relação aos concorrentes.

O estudo do instituto Paraná Pesquisas analisou quatro cenários distintos e, em todos eles, Moro figura como o candidato mais bem posicionado na preferência do eleitorado.

No primeiro cenário, que inclui nomes como Rafael Greca (MDB), Requião Filho (PSD), Guto Silva (PRD), Tony Garcia (DC) e Luiz França (PSB), Moro lidera com 46% das intenções de voto. Em seguida aparecem Greca, com 19,7%, e Requião Filho, com 17,7%.

Na segunda simulação, sem a presença de Greca, o senador amplia ainda mais sua vantagem. Moro atinge 52,5% das intenções de voto, enquanto Requião Filho aparece com 22,9%, consolidando um cenário de liderança isolada.

O terceiro cenário inclui o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), e exclui Greca e Guto Silva. Nesse contexto, Moro registra 50,9%, seguido por Requião Filho, com 22%, e Curi, com 11,7%.

Já no quarto e último cenário testado, com a presença de Greca e ausência de Guto Silva, Moro mantém a liderança com 46,8%, enquanto Greca aparece em segundo lugar, com 21,4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de abril de 2026, com entrevistas presenciais em domicílios. Ao todo, foram ouvidos 1.500 eleitores em 56 municípios do Paraná. O levantamento apresenta grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais.