Clima azeda cada vez mais no clã Bolsonaro

247 - O apelo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por maior coesão entre lideranças da direita trouxe à tona divergências dentro da própria família Bolsonaro e entre aliados políticos em meio à pré-campanha eleitoral. A manifestação ocorre após um embate público entre o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, evidenciando disputas internas sobre estratégias e alianças na extrema-direita, relata o jornal O Globo.

O episódio não é isolado e reflete um cenário mais amplo de tensões políticas e familiares, incluindo atritos envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio defendeu que lideranças do espectro conservador adotem uma postura mais conciliadora diante do cenário político. "Precisamos chamar todos para a racionalidade", afirmou o senador, criticando o fato de que lideranças da direita estariam "se digladiando" enquanto o adversário político permanece organizado.

A declaração foi feita após Eduardo Bolsonaro acusar Nikolas Ferreira de compartilhar conteúdos de perfis que não apoiariam seu irmão. Em resposta, o parlamentar mineiro reagiu com ironia, enquanto Eduardo afirmou que não haveria "limites para o desrespeito" com a família Bolsonaro. Após a repercussão, Nikolas compartilhou o vídeo de Flávio com a frase: "concordo, presidente".

A crise revela divergências mais profundas sobre os rumos da pré-candidatura bolsonarista. Flávio tem defendido a ampliação do arco de alianças, buscando incorporar nomes e grupos que historicamente estiveram afastados do núcleo mais ideológico do movimento. Entre os movimentos citados estão a filiação de Sergio Moro ao PL, a priorização de Deltan Dallagnol para o Senado no Paraná, a aproximação com o partido Novo — incluindo o governador Romeu Zema como possível vice — e articulações políticas no Ceará envolvendo aliados de Ciro Gomes (PSDB).

Essa estratégia, no entanto, enfrenta resistência dentro da própria família. Para Carlos e Eduardo Bolsonaro, a abertura a figuras que já divergiram do bolsonarismo pode comprometer a identidade política construída nos últimos anos. Interlocutores próximos aos dois avaliam que essas alianças podem gerar ruído na base mais fiel, que se mobiliza a partir de uma diferenciação clara em relação a outros setores da direita.

Aliados de Flávio, por outro lado, defendem que a ampliação é necessária para evitar isolamento político e garantir viabilidade eleitoral em âmbito nacional. Nesse contexto, o senador declarou: "Mesmo com divergências no passado, todos nós queremos olhar para frente. O Brasil não aguenta mais divisão. O que une é a necessidade de mudar o rumo do país".

A disputa interna também ganhou novos contornos após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), que alterou a dinâmica de interlocução política no grupo. Com acesso restrito ao ex-presidente, Michelle Bolsonaro passou a ter maior protagonismo, o que gerou desconforto entre aliados de Carlos e Eduardo.

Outro ponto de tensão foi o voto de Flávio a favor do projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo. Embora aprovado por unanimidade no Senado, o texto enfrenta resistência entre setores bolsonaristas, incluindo Nikolas Ferreira e o influenciador Paulo Figueiredo. Para esses grupos, a proposta pode representar riscos à liberdade de expressão.

Já interlocutores de Flávio afirmam que o projeto estabelece limites claros para punições e não ameaça direitos individuais, além de destacar que o senador atuou para evitar uma tramitação acelerada da proposta.

A disputa interna se soma a outros episódios recentes, como o atrito envolvendo Michelle Bolsonaro após declaração de Eduardo nos Estados Unidos sobre um suposto vídeo enviado ao ex-presidente — informação posteriormente negada pela ex-primeira-dama.

O conjunto de conflitos evidencia um momento de reorganização no campo conservador, marcado por divergências estratégicas e disputas por protagonismo na definição dos rumos da pré-campanha.