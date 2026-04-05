Treta na direita: Flávio Bolsonaro pede união após bate-boca entre Eduardo e Nikolas Ferreira

247 - O senador Flávio Bolsonaro (RJ) pediu união após racha na direita e reagiu ao embate entre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira (MG), em uma tentativa de conter o desgaste político dentro do PL e preservar a articulação entre aliados. O apelo foi feito em meio à escalada de críticas públicas entre lideranças bolsonaristas. Segundo a Folha de São Paulo, Flávio, que é pré-candidato à Presidência da República, publicou um vídeo nas redes sociais no sábado (4), defendendo a pacificação interna e alertando para os prejuízos políticos causados pelas disputas no próprio campo.

Apelo por pacificação entre aliados

"Estou gravando este vídeo para tentar chamar a todos para a racionalidade. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não tá aqui, tá do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem um vencedor. Todo mundo sai perdendo", diz Flávio no vídeo.

O posicionamento ocorre após novo episódio de tensão entre Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira. A divergência começou quando Eduardo acusou o deputado mineiro de impulsionar perfis que não demonstram apoio direto à pré-candidatura de Flávio.

Troca de críticas nas redes sociais

Em resposta, Nikolas reagiu com um emoji de riso, o que ampliou o conflito. "Risinho de deboche para mim? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família", reagiu Eduardo.

"Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que odeiam a mim e a minha família"., disparou o ex-deputado. Ainda conforme Eduardo, Nikolas contribui para uma suposta falta de visibilidade de Flávio, ao não demonstrar apoio público consistente, colocando-o em uma "espiral de silêncio".

Reação e histórico de tensões

Após a repercussão, Nikolas Ferreira compartilhou o vídeo de Flávio Bolsonaro e concordou com o apelo. "Concordo, presidente. Cada um fazendo sua parte chegaremos lá", escreveu. O episódio se soma a atritos anteriores. Em fevereiro, após visitar Jair Bolsonaro na Papudinha, Nikolas afirmou que Eduardo "não está bem", reagindo a críticas feitas contra ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Impacto político no PL

O novo embate evidencia disputas internas no PL e no campo bolsonarista, em um momento de reorganização política após a prisão e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A avaliação de integrantes do centrão é de que as brigas públicas dificultam a construção de alianças e prejudicam a imagem de moderação que Flávio Bolsonaro busca projetar.