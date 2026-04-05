Eduardo Bolsonaro critica "espiral de silêncio" de Nikolas Ferreira sobre Flávio

247 - O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL) cobrou publicamente que Nikolas Ferreira (PL-MG) manifeste apoio mais claro à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, em um episódio que evidenciou tensões dentro do grupo político e levou o próprio Flávio a intervir pedindo união.

Segundo Eduardo Bolsonaro, Nikolas tem adotado uma postura ambígua em relação ao irmão, com manifestações públicas consideradas insuficientes. O parlamentar acusou o colega de promover uma espécie de “espiral de silêncio” em torno da pré-candidatura. “Menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político”, afirmou Eduardo. Ele também declarou: “Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado”.

Ainda nas críticas, Eduardo disse que Nikolas estaria utilizando o “algoritmo das suas redes” de forma contrária aos interesses da família Bolsonaro, ao dar visibilidade a pessoas que atacam Jair Bolsonaro (PL) e seus familiares. Entre os citados, está Silvio Grimaldo, diretor do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho, apontado como beneficiado pela atuação de Nikolas.

A repercussão levou Flávio Bolsonaro a se posicionar publicamente em tom conciliador. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador afirmou: “É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar”. Ele completou: “Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor. Todo mundo sai perdendo”.

Nikolas Ferreira respondeu ao vídeo de Flávio por meio da rede social X, demonstrando concordância com o apelo do senador. Ao compartilhar a gravação, escreveu: “Concordo, presidente. Cada um fazendo sua parte, chegaremos lá”.

O episódio se insere em um histórico de atritos entre Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira. No início do ano, Eduardo evitou apoiar uma mobilização liderada por Nikolas, optando por não se envolver diretamente. Na ocasião, preferiu contatar o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), em vez de falar com Nikolas, após ser pressionado por aliados.

A intervenção de Flávio Bolsonaro para reduzir tensões também não é inédita. Em outro momento recente de conflito entre os dois parlamentares, o senador já havia pedido moderação ao irmão, defendendo a necessidade de união para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Apesar das divergências, Flávio tem buscado estreitar laços com Nikolas Ferreira como estratégia política. O senador chegou a utilizar o slogan “acorda Brasil”, associado ao deputado mineiro, em suas agendas pelo país. Além disso, ambos firmaram acordo que dá a Nikolas influência na indicação de candidatos ao Senado e aos governos estaduais.