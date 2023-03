Mourão: 'o PCC precisa sentir o peso da lei'

"Essas organizações da narcoguerrilha como o PCC praticam terrorismo indiscriminado", afirmou o senador do Republicanos-RS edit

247 - O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que o Poder Público não pode se omitir diante das ameaças de organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) contra agentes públicos, entre eles o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). A Polícia Federal iniciou uma operação nesta quarta-feira (22).

"Essas organizações da narcoguerrilha como o PCC praticam terrorismo indiscriminado e têm que ser tratadas com todo o peso da lei", disse o general, conforme a Agência Senado.

O parlamentar disse que é preciso rever a Lei do Terrorismo. "Senado tem que fazer o seu papel né? E é nós na Comissão de Segurança Pública temos que pressionar pra voltar a ser discutido a lei que tipifica como ato de terroristas essas ações dessas organizações".

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e jornalista Cynara Menezes destacaram que a operação para evitar assassinato de opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva significam a despolitização da Polícia Federal no atual governo. Ex-ocupante do Planalto, Jair Bolsonaro foi alvo de mais de 140 pedidos de impeachment, tendo como uma das acusações a tentativa de interferência na PF.

