Pai é preso suspeito de matar a própria filha por vingança

247 - A Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que um homem de 53 anos teria matado a própria filha, de 17 anos, após ser condenado por estuprá-la. O corpo de Isabela Miranda Borck foi encontrado em uma área de mata em Caraá, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16). A jovem estava desaparecida havia 45 dias.

De acordo com os investigadores, o suspeito havia sido condenado pelo estupro da filha pouco antes do início das buscas. O assassinato teria ocorrido no município de Itajaí (SC), onde ela morava com a mãe.

O homem negou ter matado a adolescente. Ele foi preso na cidade de Maracaju (MS). O suspeito responde por feminicídio e ocultação de cadáver. O nome dele e a causa da morte não foram divulgados. A polícia informou que aguarda o resultado de laudos periciais.