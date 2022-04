Pimenta sobre recusas para a Petrobrás: 'mais uma e Bolsonaro poderá pedir música no Fantástico'

O deputado do PT-RS fez referência à segunda recusa, desta vez por Décio Oddone, para assumir a presidência da Petrobrás edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) ironizou Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (5), devido a mais uma recusa para a presidência da Petrobrás.

"Mais uma recusa, Bolsonaro já poderá pedir música no Fantástico. Que prestígio, hein?", escreveu o parlamentar no Twitter - o jogador de futebol que fizer três gols tem direito a pedir uma música para ser veiculada no programa Fantástico, da Globo.

O ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo (ANP) Décio Oddone recusou o convite feito pelo ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) para assumir a presidência da Petrobrás.

Antes de Oddone, o economista Adriano Pires recusou o convite para ser presidente da estatal.

O deputado do PT também comentou a abertura de investigação do Ministério Público Federal (MPF) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "A casa está caindo", disse Pimenta.

Ex-presidente da ANP, Décio Oddone, recusou o convite para presidir a Petrobrás.



