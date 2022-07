Policial militar mata sete pessoas no Paraná, sendo seis da própria família

Apoie o 247

ICL

247 - Uma chacina seguido de suícidio aconteceu no fim da noite de quinta-feira (14) e início de madrugada desta sexta-feira (15) em dois municípios da região oeste do Paraná. Conforme as informações, um policial militar lotado no 19º de Toledo, teria cometido o assassinato de seis familiares e outra pessoa que passava pela rua nas cidades de Céu Azul e Toledo.

Depois de deixar o batalhão, ele se dirigiu até uma chácara na cidade de Céu Azul, a cerca de 60 quilômetros, onde dois filhos, de 4 e 9 anos, passavam férias. Ele assassinou os dois a tiros e voltou para a cidade de Toledo, onde matou a filha mais velha, de 12 anos, de seu primeiro casamento.

Junto com a filha, o policial bolsonarista assassinou a mãe e o irmão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No trajeto até a casa onde mora, Garcia matou outras duas pessoas na rua. Quando chegou na residência, assassinou a esposa e se matou em seguida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O policial militar foi identificado como sendo Fabiano Junior Garcia e apoia Bolsonaro nas redes sociais. As primeiras informações dão conta de que o PM tirou a vida de dois dos seus filhos em uma localidade da área rural da cidade de Céu Azul. Em seguida, ele se dirigiu a Toledo, onde teria feito mais vítimas em pontos distintos da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Garcia era lotado no 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM), na cidade de Toledo, e iniciou a chacina após deixar o plantão, na noite desta quinta-feira (14).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE