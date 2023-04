Prefeitura de Blumenau anuncia que vai implementar 125 câmeras de segurança nas escolas da rede municipal

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Blumenau, no Vale do Itajaí, anunciou nesta quinta-feira (6) que vai implementar 125 câmeras de segurança em todas as escolas e Centro de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal. A decisão foi tomada em reunião das forças de segurança a portas fechadas após Luiz Henrique de Lima, 25 anos, assassinar quatro crianças na creche Cantinho Bom Pastor.

De acordo com o prefeito Mário Hildebrandt, deve ser feito um acordo para que a Polícia Militar também tenha acesso às imagens. Também foram feitos outros dois anúncios: de mais psicólogos nas instituições de ensino e um plano de contingência pelos órgãos de segurança pública e prefeitura.

"É bom deixar claro que essa não é uma solução que vamos implantar do dia para a noite. É um conjunto de esforços que será colocado em prática o mais breve possível. Estamos criando também, junto ao governo do estado, algumas estratégias com a participação das forças de segurança para atuar nas unidades educacionais. Assim que esse plano estiver finalizado, vamos divulgar todos os detalhes", afirmou o gestor.

A prefeitura também estuda contratar vigilância particular armada. A reunião da manhã desta quinta foi entre representantes da prefeitura, da Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Ministério Público de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Educação.

