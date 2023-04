Prefeitura de Blumenau estuda contratar 'vigilância particular armada' para escolas

Autoridades estaduais e municipais discutiram a solução após o massacre que terminou com a morte de quatro crianças no município catarinense edit

247 - A Prefeitura de Blumenau (SC) anunciou nesta quinta-feira (6) que estuda, através da Procuradoria do Município, a contratação de serviços de 'vigilância particular armada' para fazer a segurança de escolas após Luiz Henrique de Lima, 25 anos, assassinar quatro crianças na creche Cantinho Bom Pastor. A medida deverá ser adotada se o município não conseguir contratar, junto ao governo estadual, policiais militares da reserva para fazer o trabalho.

De acordo com o prefeito Mário Hildebrant, uma das medidas que o governador Jorginho Melo (PL) "colocou foi a possibilidade do município contratar profissionais policiais militares ou bombeiros, armados, para que estejam trabalhando nas nossas unidades de educação". "Caso isso não seja possível, já determinei a Procuradoria Jurídica, junto com a vice-prefeita e os secretários, que seja agilizada a contratação de segurança privada armada em todas as nossas unidades de educação", disse.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou um "decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho para colocar em prática uma política nacional de combate à violência nas escolas".

Após o massacre, setores da extrema direita ainda tentaram associar o PT aos assassinatos.

