Presidente estadual do PT afirma que candidatura de Edegar Pretto ao governo do RS é irreversível

247 - O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, Valdeci Oliveira, afirmou que a pré-candidatura de Edegar Pretto ao governo do Estado está definida e não será revertida dentro da legenda. A declaração foi feita em nota divulgada pelo portal Porto Alegre 24 Horas.

Segundo Valdeci Oliveira, a definição do nome de Edegar Pretto é fruto de um processo coletivo construído ao longo de 2025, com ampla participação da militância e das lideranças partidárias. O dirigente destacou que a decisão foi consolidada durante o Encontro Estadual do PT, realizado no dia 30 de novembro, em Porto Alegre, que reuniu representantes de todas as regiões do Rio Grande do Sul.

“A pré-candidatura de Edegar Pretto é resultado de um processo coletivo, construído ao longo de 2025 a partir de encontros regionais e setoriais”, afirmou Valdeci Oliveira na nota.

O presidente do PT gaúcho ressaltou ainda que o nome de Pretto foi aclamado no encontro estadual do partido, reforçando que a escolha reflete a unidade interna e a estratégia política definida pela legenda para as eleições de 2026. De acordo com Valdeci, o partido confia no potencial eleitoral e na capacidade de articulação política do ex-deputado federal.

Na avaliação da direção estadual, a atuação de Edegar Pretto à frente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é um dos principais credenciais para a disputa ao Palácio Piratini. Valdeci Oliveira destacou o desempenho do dirigente no comando da estatal como demonstração de capacidade administrativa e compromisso com políticas públicas voltadas à segurança alimentar.

A nota também informa que a estratégia definida pelo diretório estadual do PT nunca foi questionada pela direção nacional do partido. Segundo Valdeci, em conversas com o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, a pré-candidatura de Edegar Pretto sempre foi tratada como uma decisão legítima e consolidada do PT do Rio Grande do Sul.

Além da cabeça de chapa ao governo, o PT-RS reafirmou a composição da chapa majoritária para 2026. De acordo com o dirigente, o partido já definiu Paulo Pimenta como pré-candidato ao Senado e declarou apoio ao nome de Manuela D’Ávila, do Psol, para a segunda vaga de senadora.

“O partido segue unido e mobilizado para construir uma frente ampla com o objetivo de retornar ao Palácio Piratini e contribuir para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026”, afirmou Valdeci Oliveira.