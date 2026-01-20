Preço da cesta básica recua em todas as capitais e confirma alívio no custo dos alimentos em 2025

247 - O custo da cesta básica de alimentos caiu em todas as capitais brasileiras no segundo semestre de 2025, indicando um movimento consistente de redução de preços ao consumidor. O balanço dos últimos seis meses do ano passado mostra variações negativas em todo o país, com destaque para capitais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, refletindo um cenário de maior oferta de alimentos e preços mais acessíveis nas prateleiras.

Os dados constam de levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no âmbito da parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O estudo marca seis meses desde o início da divulgação conjunta dos preços da cesta básica em todas as 27 capitais brasileiras.

Segundo o levantamento, Boa Vista (RR) liderou a queda no período, com redução acumulada de 9,08% entre julho e dezembro. Na capital de Roraima, o valor da cesta passou de R$ 712,83 para R$ 652,14, uma diferença de R$ 60,69 ao fim do ano. Em seguida aparece Manaus (AM), onde o recuo foi de 8,12%, com o custo diminuindo de R$ 674,78 para R$ 620,42. Fortaleza (CE) completa o topo do ranking, com queda de 7,90%, saindo de R$ 738,09 em julho para R$ 677 em dezembro.

Ao comentar os resultados, o presidente da Conab, Edegar Pretto, atribuiu o movimento à política agrícola adotada no país. “Estamos comemorando porque essa queda generalizada é fruto dos investimentos que o Governo do Brasil vem fazendo no setor agropecuário brasileiro, aumentando a produção de alimentos para o consumo interno nacional”, afirmou.

De acordo com Pretto, os dados do segundo semestre reforçam que a estratégia seguida pelo país tem produzido efeitos concretos. “O resultado desses últimos seis meses de 2025 demonstra que a política agrícola do Brasil está no caminho certo”, declarou. Entre os fatores citados por ele estão os Planos Safra, tanto o voltado ao setor empresarial quanto o da Agricultura Familiar, que voltou a ser executado neste governo. “Já são três anos que ambos têm valores recordes, não faltando recursos para o financiamento agrícola, e com juros subsidiados”, disse.

Ainda segundo o presidente da Conab, a combinação de crédito disponível e estímulo à produção resultou na maior safra agrícola da série histórica. Esse aumento da oferta, afirmou, se reflete diretamente no abastecimento interno e na redução dos preços pagos pela população nos supermercados.

Na outra ponta do levantamento, as menores variações negativas foram registradas em Belo Horizonte (MG), com queda de 1,56%, Macapá (AP), com 2,10%, e Campo Grande (MS), que apresentou redução de 2,16% no acumulado dos seis meses analisados.

A análise regional mostra que Boa Vista liderou o recuo no Norte, enquanto Fortaleza apresentou o melhor desempenho no Nordeste. No Centro-Oeste, Brasília (DF) se destacou com diminuição de 7,65% no preço da cesta básica. No Sul, Florianópolis (SC) teve a maior queda, de 7,67%. Já no Sudeste, Vitória (ES) apareceu como a capital com maior redução, alcançando 7,05% no período.

O levantamento também marca a ampliação do monitoramento dos preços da cesta básica, que passou de 17 para 27 capitais. A expansão é resultado direto da parceria entre Conab e Dieese e está inserida no fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Os primeiros resultados com cobertura nacional começaram a ser divulgados em agosto de 2025, consolidando uma base mais ampla para o acompanhamento do custo dos alimentos no país.