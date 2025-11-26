Edegar Pretto lidera disputa no RS, aponta nova pesquisa

247 – A mais recente pesquisa estadual do Instituto Methodus, realizada entre 20 e 22 de novembro de 2025 com 1.021 entrevistas presenciais em 50 municípios gaúchos, mostra que o deputado Edegar Pretto (PT) larga na frente na corrida ao governo do Rio Grande do Sul. O levantamento revela vantagem do petista sobre adversários de diferentes partidos e confirma sua consolidação como o nome mais competitivo rumo às eleições de 2026.

No cenário de menção estimulada, Edegar Pretto aparece em primeiro lugar, com 20,3% das intenções de voto. Em seguida, surgem Juliana Brizola (PDT), com 15,6%, e Zucco (PL), com 14,5%. Gabriel Souza (MDB), Covatti Filho (PP) e Paula Mascarenhas (PSDB) aparecem abaixo de 6%.

A liderança de Pretto se destaca porque ocorre em um ambiente de elevada indecisão, mas mesmo assim ele é o único nome acima de 20%, indicando força eleitoral antecipada.

No voto espontâneo, Pretto já ultrapassa barreira da baixa lembrança

Na menção espontânea — em que o eleitor cita um nome sem estímulo — 72,9% ainda não definiram seu voto. Apesar disso, o deputado é o segundo nome mais lembrado, com 4,5%, atrás apenas do governador Eduardo Leite, que aparece com 10,4%. Zucco surge com 3,5%, enquanto os demais pré-candidatos têm percentuais muito baixos.

Esse desempenho espontâneo revela que Pretto já rompeu a barreira da baixa notoriedade e tem potencial significativo de crescimento à medida que a campanha se aproxima.

Rejeição não impede competitividade

Em rejeição múltipla, Edegar Pretto aparece com 29%, seguido de Zucco, com 26,1%. O índice, embora elevado, não compromete sua posição, já que os principais concorrentes apresentam níveis similares de rejeição. Lideranças competitivas, especialmente em disputas polarizadas, tendem a registrar rejeições proporcionais à sua visibilidade.

Desgaste do governo Leite abre espaço para a oposição

O estudo mostra que a administração de Eduardo Leite tem avaliação predominantemente regular (38,5%), com 27,1% de avaliações negativas e 34,4% de positivas. O grau de aprovação e desaprovação é praticamente equilibrado, o que indica um governo distante da estabilidade que costuma impulsionar candidatos governistas.

O desgaste acumulado por crises recentes no estado abre espaço para candidaturas de oposição, especialmente para nomes com presença territorial e diálogo social — perfil que favorece Pretto.

Base partidária fortalece candidatura de Pretto

O PT mantém estrutura sólida no Rio Grande do Sul, com força histórica na capital e na Região Metropolitana. Além disso, o campo progressista aparece bem posicionado em outras disputas: Lula lidera para presidente no estado, e nomes como Paulo Pimenta e Manuela D’Ávila figuram entre os mais competitivos para o Senado.

Esse conjunto fortalece o ambiente político para a candidatura do deputado.