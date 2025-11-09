Ratinho Jr. propõe auxílio de R$ 50 mil por família com casas destruídas por tornado no Paraná

Por Iuri Santos (InfoMoney) - O Governo do Estado do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que propõe um auxílio para as famílias que tiveram suas casas destruídas pelo tornado da última sexta-feira (7), especialmente no município de Rio Bonito do Iguaçu. Segundo a gestão do governador Ratinho Jr. (PSD), os critérios serão estabelecidos por decreto, mas a ideia é liberar até R$ 50 mil por família.

Duas sessões extraordinárias na Assembleia neste domingo vão decidir sobre a proposta de alteração na lei do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), enviada em regime de urgência.

No sábado (8), o Estado do Paraná já havia decretado estado de calamidade pública em Rio Bonito e o Governo Federal afirmou estar trabalhando junto à Caixa para liberar o saque ao FGTS para os trabalhadores afetados pelo tornado.

De acordo com o chefe da Defesa Civil Estadual, coronel Fernando Schunig, a medida visa agilizar a reconstrução das moradias e garantir apoio imediato à população afetada. “Os prejuízos são muito grandes, os danos são severos e esse apoio do Estado é essencial neste momento”, destacou.

O Fecap serve para custear total ou parcialmente ações de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastres que tiveram a situação de emergência ou o estado de calamidade pública reconhecidos. Recursos provenientes dele são enviados diretamente aos fundos municipais, dispensando a celebração de convênio e demais instrumentos jurídicos.

No fim da tarde de sábado, o Corpo de Bombeiros informou o encerramento oficial das buscas nos escombros deixados pelo fenômeno climático. Ao todo foram seis mortos e 775 feridos que passaram por atendimento médico na região de Rio Bonito do Iguaçu — não há registro de desaparecidos.

Estima-se que o tornado tenha destruído 90% da área urbana de Rio Bonito. O Governo do Estado anunciou a liberação de recursos para obras emergenciais de reconstrução. “Além do que já temos, essa nova lei vai possibilitar auxiliar na recuperação de maneira muito mais célere”, disse o governador Ratinho Jr.

Segundo o coronel Fernando Schunig, o governo também trabalha com a possibilidade de locação de hotéis da região para abrigar famílias em situação de vulnerabilidade. “Muitas casas estão completamente destruídas, sem condição de uso. Por isso, estamos garantindo acolhimento digno até que a reconstrução avance”, afirmou o coronel.