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      Receita vê divergências de R$ 44 bi em créditos fiscais

      Reforma tributária inicia fase de testes em 2026 e substituirá PIS e Cofins pela CBS a partir de 2027

      Receita Federal (Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado)
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      Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil

      A Receita Federal identificou divergências em aproximadamente R$ 44 bilhões em créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) declarados por cerca de 12 mil empresas. Os contribuintes serão orientados a regularizar as informações por meio da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições).

      Segundo o órgão, a medida busca garantir que os créditos sejam corretamente reconhecidos e possam ser utilizados sem impedimentos durante a transição para a reforma tributária, que substituirá os dois tributos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) a partir de 2027.

      De acordo com a Receita, as inconsistências foram encontradas nos créditos informados pelas empresas e precisam ser ajustadas para evitar problemas futuros na compensação ou no ressarcimento dos valores.

      Os números envolvidos chamam atenção:

      • Cerca de 12 mil empresas apresentaram divergências;
      • Os valores somam aproximadamente R$ 44 bilhões;
      • O universo total de créditos de PIS e Cofins é estimado em R$ 140 bilhões.

      Créditos preservados

      A Receita reforçou que os créditos legítimos de PIS e Cofins não serão perdidos com a entrada em vigor da reforma tributária.

      • Os saldos acumulados poderão ser utilizados para:
      • Compensar débitos da futura CBS;
      • Abater outros tributos federais;
      • Pedir ressarcimento em dinheiro.

      A regra valerá tanto para créditos já existentes quanto para aqueles acumulados até a implementação do novo sistema tributário.

      Como funciona

      O PIS e a Cofins são contribuições federais cobradas sobre o faturamento das empresas. Dependendo do regime tributário adotado, os contribuintes podem gerar créditos relacionados a despesas ligadas à atividade econômica.

      Entre as operações que costumam gerar créditos estão:

      • Compra de insumos
      • Aquisição de mercadorias
      • Contratação de determinados serviços

      Esses valores podem ser descontados do montante devido em tributos, reduzindo a carga tributária e evitando a chamada cumulatividade ao longo da cadeia produtiva.

      Números do sistema

      Segundo a Receita Federal, atualmente cerca de 100 mil empresas têm créditos de PIS e Cofins registrados.

      Desse total:

      • 70% têm créditos inferiores a R$ 100 mil;
      • 90% possuem saldo inferior a R$ 1 milhão;
      • O estoque total é estimado em R$ 140 bilhões.
      • Transição para a CBS

      A utilização dos créditos durante a transição para a CBS será feita por meio do sistema PER/DCOMP Web, utilizado para pedidos de compensação e ressarcimento.

      A Receita informou que a plataforma contará com uma funcionalidade específica para permitir o aproveitamento dos créditos após a entrada em vigor da CPS, no próximo ano. 

      Além disso, o sistema recuperará automaticamente os saldos declarados na EFD-Contribuições referentes a dezembro de 2026. Segundo o órgão, a medida reduzirá retrabalho, aumentará a segurança das informações e dará mais previsibilidade às empresas durante a implementação da reforma tributária.

      Em 2026, a reforma tributária está em fase de testes, com as empresas cobrando uma alíquota simbólica de 0,9% de CBS e 0,1% de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) que serão deduzidas dos tributos atuais. O IBS será administrado pelos estados e municípios, enquanto a CBS será um tributo federal.

      A partir de 2027, os tributos sobre o consumo serão gradualmente extintos, enquanto as alíquotas de CBS e de IBS subirão.


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