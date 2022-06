Representante dos caminhoneiros critica "falácia" de Bolsonaro após novos aumentos nos preços dos combustíveis

Apoie o 247

247 - O deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Nacional em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, criticou Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (17), após o reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o do diesel.

"O presidente continua tentando retirar a sua responsabilidade sobre a política de preços nos combustíveis. É mais uma falácia para os caminhoneiros. (Bolsonaro) tenta responsabilizar terceiros quando a solução está na sua mão", escreveu o parlamentar no Twitter.

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse nesta sexta que uma greve da categoria "é o mais provável" com os novos reajustes.

Bolsonaro tenta fugir da responsabilidade sobre os preços dos combustíveis, mas ele tem poder de indicar o presidente da Petrobrás. Também pode indicar nomes para conselhos da empresa, que definem a política de preços da estatal.

Nesta sexta, Bolsonaro afirmou que os novos aumentos são uma "traição para com o povo brasileiro". Mas o atual governo deu continuidade à política de preços implementada na gestão de Michel Temer - preços de produtos derivados de petróleo mudam conforme as variações do dólar no mercado internacional.

@VEJA https://t.co/8XhGiXA7X1 — Dep. Federal Nereu Crispim (@nereucrispim) June 17, 2022

