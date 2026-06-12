Sob o comando de Moro na Justiça, Paraná ficou fora dos dez estados que mais receberam recursos de fundo de segurança pública

247 - O senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao governo do Paraná, passou a ser alvo de críticas de adversários após a divulgação de dados sobre a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública durante sua passagem pelo Ministério da Justiça. Em 2019, o Paraná ficou fora do grupo dos dez estados que mais receberam recursos do fundo. As informações são da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Quinto estado mais populoso do país, o Paraná recebeu 4,16% do total distribuído naquele ano. O percentual ficou abaixo dos registrados por Mato Grosso do Sul (5,24%), Goiás (4,57%), Rondônia (4,34%), Sergipe (4,26%) e Pernambuco (4,24%).

Em valores absolutos, os repasses ao Paraná somaram R$ 31,8 milhões. O montante foi inferior ao destinado a estados com população menor, como Rondônia, que recebeu R$ 33,2 milhões; Roraima, com R$ 33 milhões; e Sergipe, que recebeu R$ 32,6 milhões.

Distribuição dos recursos

A diferença também aparece na comparação com Mato Grosso do Sul, segundo colocado no ranking nacional de repasses do fundo em 2019. Naquele ano, o estado recebeu R$ 40,1 milhões, quase R$ 9 milhões a mais do que o valor destinado ao Paraná.

Os percentuais utilizados na divisão dos recursos constam da Portaria nº 631, publicada em julho de 2019 no Diário Oficial da União e assinada pelo então ministro Sergio Moro. O documento definiu os critérios de distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública entre os estados.

A disparidade também é observada quando os valores são analisados proporcionalmente à população. Sergipe recebeu cerca de R$ 14 por habitante, Mato Grosso do Sul aproximadamente R$ 10,50 e o Amazonas cerca de R$ 8 por morador. Já o Paraná recebeu em torno de R$ 2,80 por habitante, índice inferior ao registrado nos estados que lideraram a distribuição proporcional dos recursos do fundo.