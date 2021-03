Temos de escolher quem vai pra UTI, diz diretor da Santa Casa de Porto Alegre

247 - Diante do caos sanitário que vive Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul que está com os leitos de UTI lotados, diante da pandemia da Covid-19, o cirurgião Antonio Nocchi Kalil, diretor da Santa Casa da cidade, defendeu a abertura de novos leitos, restrições à circulação de pessoas e melhorias na campanha de vacinação, em entrevista à BBC.

A ocupação de leitos em Porto Alegre ultrapassou 100%. O hospital Moinhos de Vento, o maior da rede privada cuja taxa de ocupação está acima dos 130%, precisou comprar um contêiner para colocar os pacientes mortos.

“Chegamos ao nível de precisar escolher quem vai para a UTI ou não”, afirmou o diretor da Santa Casa.

Aumento de jovens em estado grave

Kalil, que também é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, afirmou que há “um aumento muito grande nos pacientes mais jovens em estado grave”.

“Cerca de 30 a 40% dos que chegam até nós têm menos de 60 anos. Isso é uma característica totalmente diferente do que se observava no ano passado. Além disso, em termos de contágio, vemos famílias inteiras chegando ao hospital com covid-19 num estágio bem avançado”, afirmou.

Segundo ele, “essa mudança de perfil tem a ver claramente com a nova cepa, que é mais infecciosa. Estamos com um índice de contaminação bem alto na nossa região”.

