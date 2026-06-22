Tentando justificar endereço eleitoral, Carlos Bolsonaro diz que “renasceu” em SC: "Um povo de bem"

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que “renasceu” em Santa Catarina ao justificar sua pré-candidatura ao Senado pelo estado. Em vídeo de lançamento da pré-campanha, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse reconhecer questionamentos sobre sua ligação com o território catarinense, mas sustentou que encontrou no estado identificação política e pessoal.

Carlos afirmou que Santa Catarina representa, em sua avaliação, um contraponto à esquerda e apresentou a disputa ao Senado como parte de uma estratégia para ampliar a presença do PL no Congresso Nacional.

“Estou aqui para desafiar esse sistema perverso que se instalou em Brasília. E, para isso, vai ser preciso sangue novo lá no Congresso Nacional”, declarou Carlos.

No vídeo, o ex-vereador afirmou respeitar as críticas de quem questiona sua pré-candidatura por Santa Catarina, estado onde não nasceu. Ele disse, porém, ter encontrado em território catarinense “a paz” e “um povo de bem” que, segundo ele, defende os mesmos valores que orientam sua atuação política.

Carlos Bolsonaro deixou a Câmara Municipal do Rio de Janeiro após sete mandatos como vereador. A mudança de trajetória marca a tentativa de transferir sua base política para Santa Catarina, onde pretende disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.

O ex-parlamentar também associou a escolha do estado a uma disputa nacional contra a esquerda. Em sua fala, disse que Santa Catarina simboliza um projeto político que, na avaliação dele, deve servir de ponto de partida para uma nova etapa de atuação no Congresso.

“Sou uma ameaça para eles porque carrego Bolsonaro no nome. E Santa Catarina é uma ameaça para a esquerda. Porque é um estado que deu certo, nada mais simbólico do que começar aqui essa jornada que vai recolocar o Brasil nos trilhos”, afirmou.

A pré-candidatura de Carlos integra a estratégia do PL para disputar as duas cadeiras de Santa Catarina no Senado. O partido oficializou uma dobradinha com a deputada federal Carol de Toni (PL-SC), que também deve concorrer ao cargo.

O lançamento da chapa contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que deve disputar a reeleição no estado.

A definição da dupla Carlos Bolsonaro e Carol de Toni foi construída sob influência direta do ex-presidente Jair Bolsonaro. A composição fortalece a tentativa do PL de lançar uma chapa pura ao Senado em Santa Catarina, mas também reorganiza o cenário da direita no estado.

A movimentação provocou desgaste com aliados, especialmente com o PP, que tinha interesse em lançar Esperidião Amin para uma das vagas em disputa. Com a decisão do PL, a articulação eleitoral em Santa Catarina passou a concentrar parte das tensões entre partidos que atuam no mesmo campo político.