Bancada do PT comemora condenação de Eduardo Bolsonaro: 'soberania e democracia saem mais fortes’

247 - A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara comemorou nesta terça-feira (16) a condenação do ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime. O ex-parlamentar respondia pelo crime de coação no curso do processo. O julgamento do STF responsabiliza a atuação de Eduardo Bolsonaro junto a integrantes do governo dos Estados Unidos com o objetivo de pressionar a Justiça brasileira durante o processo da tentativa de golpe de Estado, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro (PL) - o ex-mandatário recebeu a pena mais alta (27 anos de prisão) entre os 29 condenados.

O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), afirmou que a decisão confirma a tentativa de Eduardo Bolsonaro de recorrer a pressões internacionais para favorecer o pai, Jair Bolsonaro. “Tal pai, tal filho. Não há mais dúvidas de que Eduardo Bolsonaro articulou sanções contra o Brasil para tentar salvar seu pai da prisão por tentar um golpe de Estado. Enquanto eles são condenados, nossa democracia e nossa soberania seguem fortes. Sem anistia para golpistas”, afirmou.

A Primeira Turma conduziu o julgamento sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente do colegiado, acompanharam o voto do relator. O colegiado fixou a pena em quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias-multa.

Defesa da soberania nacional

O deputado Rogério Correia (PT-MG) classificou Eduardo Bolsonaro como “golpista” e “lesa-pátria”. Para o parlamentar, o ex-deputado atuou fora do país contra interesses brasileiros. “Ele saiu do Brasil já pensando em conspirar contra o país. Foi pedir tarifaço e atuar contra interesses brasileiros. A punição é necessária para garantir a soberania nacional”, pontuou.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) afirmou que Eduardo Bolsonaro tentou intimidar o Supremo Tribunal Federal, mas não conseguiu atingir seu objetivo e ainda causou prejuízos ao Brasil. “Não intimidou a Justiça. Não intimidou o Supremo. E ainda prejudicou os interesses do país. Agora deve responder integralmente pelos seus atos”, afirmou.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) também celebrou a decisão e afirmou que a condenação responsabiliza quem age contra a democracia e contra a soberania nacional. "Traidor da pátria", escreveu o parlamentar em postagem divulgada na rede social X.

Plenário da Câmara

Parlamentares do PT também defenderam a decisão do STF durante sessão da Câmara dos Deputados. O deputado Bohn Gass (PT-RS) afirmou que a sentença reforça a independência das instituições brasileiras. “O Brasil é um país soberano e tem uma Justiça independente. Que isso sirva de lição para que ninguém utilize estruturas ou influência para atuar contra o próprio país”, afirmou.

O deputado Marcon (PT-RS) chamou Eduardo Bolsonaro de “falso patriota” e criticou sua permanência nos Estados Unidos durante as articulações contra o Brasil. “Foi se esconder nos Estados Unidos para fazer política contra a nossa Nação, contra o povo brasileiro e contra o Brasil”, declarou.

Representação de Lindbergh deu origem à ação

A condenação teve origem em uma representação apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) à Procuradoria-Geral da República em maio de 2025.

Na denúncia, Lindbergh sustentou que Eduardo Bolsonaro havia se transferido para os Estados Unidos enquanto articulava medidas contra o Brasil e contra o Judiciário brasileiro. O parlamentar também apontou tentativa de interferência nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Após o julgamento, Lindbergh afirmou que a decisão reconhece, na esfera criminal, a atuação da família Bolsonaro contra os interesses nacionais.

“A campanha da família Bolsonaro contra o Brasil tem o seu caráter criminoso reconhecido pela Corte Suprema. Nós iniciamos essa batalha ainda no ano passado, reunindo fatos e provas que demonstravam a tentativa de interferência no processo judicial. Estamos satisfeitos com o resultado, mas a história não termina aqui”, declarou.

Em vídeo publicado no Instagram, Lindbergh reforçou a defesa da democracia e da soberania brasileira. “Que essa turma não ouse nunca mais atentar contra a nossa democracia e soberania. Eduardo Bolsonaro, vocês não intimidam nosso país com tarifaço, Magnitsky e intervenção militar estrangeira. Aqui é o Brasil!”, disse.

A condenação também gerou manifestações de parlamentares petistas nas redes sociais. Entre os deputados que se pronunciaram estão Dimas Gadelha (RJ), Denise Pessôa (RS), Zeca Dirceu (PR), Kiko Celeguim (SP), Dandara (MG), Camila Jara (MS), Erika Kokay (DF) e Rubens Pereira Júnior (MA).