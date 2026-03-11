Zeca Dirceu destaca investimentos de R$ 18,5 milhões do governo Lula na saúde do Paraná

247 - Curitiba recebe nesta sexta-feira (13) uma agenda de entregas e anúncios de investimentos federais na área da saúde que somam mais de R$ 18,5 milhões para o Paraná. As iniciativas fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e incluem ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), unidades odontológicas móveis e equipamentos destinados a unidades básicas de saúde e hospitais.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) destacou que os investimentos refletem a retomada de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da saúde pública no país. “O governo do presidente Lula voltou a investir de forma consistente na saúde pública. São ambulâncias, equipamentos e estrutura hospitalar que ajudam a ampliar o atendimento e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população do Paraná”, afirmou o parlamentar.

Ambulâncias reforçam atendimento de urgência

Um dos principais investimentos é a entrega de 39 ambulâncias destinadas ao SAMU 192, com investimento federal aproximado de R$ 11,9 milhões. Os veículos serão utilizados tanto para renovar a frota quanto para ampliar o serviço em municípios paranaenses.

Ao todo, 27 municípios serão beneficiados com as novas ambulâncias, entre eles Curitiba, Maringá, Guarapuava, Araucária e União da Vitória. A medida busca fortalecer o atendimento pré-hospitalar e reduzir o tempo de resposta em situações de emergência.

Saúde bucal e fortalecimento da atenção básica

Outra iniciativa prevista é a entrega de sete unidades odontológicas móveis, com investimento de cerca de R$ 2,6 milhões. Os veículos permitirão ampliar o acesso à saúde bucal, especialmente em regiões onde a população enfrenta maiores dificuldades de deslocamento até unidades fixas de atendimento.

Além disso, 203 equipamentos serão destinados a Unidades Básicas de Saúde (UBS). Entre os itens estão balanças digitais, dinamômetros e câmaras frias para armazenamento de vacinas, além de outros aparelhos utilizados no diagnóstico e acompanhamento de pacientes na atenção primária.

Equipamentos ampliam cirurgias especializadas

Curitiba também receberá investimentos voltados à ampliação da capacidade hospitalar para procedimentos especializados.

No Hospital Universitário Evangélico Mackenzie será instalado um conjunto de equipamentos oftalmológicos com investimento de R$ 1,6 milhão, destinado a ampliar a realização de procedimentos na área de oftalmologia. Já na Santa Casa de Curitiba, equipamentos para cirurgia geral somam R$ 1,49 milhão, contribuindo para fortalecer a estrutura hospitalar e qualificar o atendimento aos pacientes.

Novo PAC amplia investimentos no SUS

O Novo PAC prevê R$ 31,5 bilhões em investimentos na área da saúde em todo o país. O programa inclui obras, aquisição de veículos e equipamentos voltados à expansão da rede pública de atendimento.

Entre as ações estão a construção de novas unidades de saúde, policlínicas e centros especializados, além da entrega de ambulâncias e equipamentos destinados a ampliar o acesso da população aos serviços do SUS.

Para Zeca Dirceu, os investimentos representam um reforço direto ao atendimento público de saúde nos municípios. “São recursos que chegam aos municípios e ajudam diretamente quem depende do SUS. O Novo PAC mostra que o Brasil voltou a investir em infraestrutura e serviços públicos para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o deputado.