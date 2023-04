Décio Lima é eleito presidente do Sebrae Nacional

Apoie o 247

247 - O Conselho Deliberativo Nacional (CDN) elegeu nesta segunda-feira (10) o ex-deputado federal catarinense Décio Lima (PT-SC) para ser o diretor-presidente da instituição pelos próximos quatro anos. O diretor-técnico, Bruno Quick, e a diretora de Administração e Finanças, Margarete Coelho, continuam nos cargos ocupados.

Décio Nery de Lima é natural de Itajaí (SC) e formado em Ciências Sociais e em Direito. Foi prefeito durante dois mandatos consecutivos da cidade de Blumenau (SC) e teve como marca da sua gestão a implantação de programas de inclusão social e modernização urbana. Também ocupou o cargo de superintendente do Porto de Itajaí, um dos mais importantes complexos portuários do Brasil, sendo responsável pela captação do maior volume de investimentos em toda sua centenária história. Elegeu-se três vezes deputado federal por Santa Catarina. Décio Lima é casado com a deputada federal Ana Paula Lima (PT/SC) e tem dois filhos.

Bruno Quick, que já ocupa o cargo de diretor-técnico do Sebrae Nacional, tem longa trajetória na instituição, onde já atuou também como gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial. Quick é engenheiro civil e especialista em Políticas Públicas pela Unicamp. Margarete Coelho é advogada e especialista em direito eleitoral, constitucional e processual. Nascida em São Raimundo Nonato (PI), foi a primeira mulher a se tornar vice-governadora do Piauí e também foi deputada federal.

