Aliança global da OMS distribui 100 milhões de doses de vacinas infantis desde 2023

Reuters - Mais de 100 milhões de doses de vacinas foram entregues a 18,3 milhões de crianças em todo o mundo desde 2023, no âmbito de uma iniciativa global para reverter a queda na imunização infantil causada pela pandemia, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a aliança de vacinas Gavi nesta quinta-feira (23).

As organizações lançaram a campanha “The Big Catch-Up” (A Grande Recuperação) durante a Semana Mundial da Imunização de 2023. A iniciativa, voltada para crianças de 1 a 5 anos e abrangendo 36 países, foi concluída em março deste ano.

Cerca de 12,3 milhões de crianças que nunca haviam recebido uma única dose de vacina — as chamadas “zero dose” — foram imunizadas contra doenças como difteria e poliomielite, segundo as entidades. Aproximadamente 15 milhões de crianças não haviam recebido a vacina contra o sarampo antes da campanha.

Embora os dados finais ainda estejam sendo consolidados, a iniciativa global está no caminho de atingir a meta de alcançar pelo menos 21 milhões de crianças não vacinadas ou com vacinação incompleta, informaram as organizações.

O esforço ocorre em um momento em que alguns financiadores tradicionais, como os Estados Unidos, estão reduzindo a ajuda internacional, enquanto milhões de bebês ainda deixam de receber imunização de rotina todos os anos, ficando vulneráveis a doenças evitáveis como sarampo, difteria e poliomielite.

Ephrem Lemango, chefe de imunização do Unicef, afirmou que os recentes cortes acentuados no financiamento da saúde global “afetaram seriamente a entrega dos serviços de imunização” e podem “provavelmente reverter avanços duramente conquistados”.

No ano passado, o secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., crítico de vacinas de longa data, cortou o apoio financeiro à Gavi, organização que ajuda a comprar vacinas para os países mais pobres do mundo. Ele alegou que o grupo ignora questões de segurança relacionadas às imunizações que fornece.

Cerca de 14,5 milhões de crianças haviam perdido vacinas básicas em 2023, com países em regiões de conflito global registrando alguns dos maiores retrocessos.