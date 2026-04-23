Vacinação nas escolas começa para atualizar imunização de 27 milhões de estudantes

247 - O governo federal inicia nesta sexta-feira (24) a Semana de Vacinação nas Escolas, uma mobilização nacional que pretende atualizar a caderneta vacinal de cerca de 27 milhões de crianças e adolescentes entre 9 meses e 15 anos em todo o país, com foco em ampliar a proteção contra doenças imunopreveníveis; a ação segue até 30 de abril e integra o Programa Saúde na Escola (PSE), realizado em parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação.

A iniciativa alcança 104,9 mil escolas em 5.544 municípios, com equipes do Sistema Único de Saúde (SUS) responsáveis pela aplicação das doses, mediante autorização dos responsáveis. A vacinação pode ocorrer tanto dentro das unidades escolares quanto em Unidades Básicas de Saúde, ampliando o acesso à imunização.

Durante a campanha, serão ofertadas vacinas do calendário básico, incluindo imunizantes contra HPV, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), difteria, tétano e coqueluche (DTP), meningite meningocócica ACWY e Covid-19. A estratégia também contempla jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV na idade recomendada, com atenção especial a estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), destacou a importância da ação no contexto da recuperação das coberturas vacinais no país. “Com a vacinação nas escolas, estamos extinguindo a disciplina do negacionismo científico da educação básica. É a maior cobertura vacinal infantil dos últimos nove anos, atingindo um índice cinco vezes superior à média mundial. Isso é motivo de comemoração, mas não para que as escolas e as equipes de saúde da família baixem a guarda”, afirmou.

Além da mobilização presencial, o governo aposta em ferramentas digitais para incentivar a imunização. A Caderneta Digital de Vacinação da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital, ultrapassou 3,3 milhões de acessos em um ano. A plataforma permite acompanhar o histórico vacinal e consultar as próximas doses, além de enviar lembretes automáticos para pais e responsáveis.

Outra frente de comunicação é o envio de mensagens diretas via WhatsApp e pela plataforma GovBr, dentro do programa Governo na Ponta. Desde o início da iniciativa, já foram enviados milhões de alertas incentivando a vacinação, com crescimento expressivo em 2026.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou a integração entre saúde e educação como elemento essencial para o sucesso da política pública. “A Política Nacional Integrada da Primeira Infância conta com a participação ativa do Ministério da Saúde. É fundamental que as crianças se vacinem na idade adequada e tudo isso deve estar articulado com a escola. Por exemplo, a matrícula e a permanência na escola está ligada ao cartão de vacinação”, declarou.

Os dados mais recentes indicam recuperação significativa das coberturas vacinais no Brasil. A vacina tríplice viral atingiu 92,96% de cobertura em 2025, ante 80,7% em 2022, mantendo o país livre do sarampo. A imunização contra o HPV chegou a 86,11% entre meninas de 9 a 14 anos e 74,46% entre meninos, enquanto a vacina meningocócica ACWY avançou de 45,8% para 67,75% no mesmo período.

Os resultados refletem o esforço de ampliação do acesso à vacinação e reforçam o papel das escolas como espaços estratégicos para a promoção da saúde entre crianças e adolescentes no país.