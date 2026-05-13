Anvisa decide hoje recurso da Ypê sobre suspensão

247 - A Anvisa decide nesta quarta-feira se mantém a suspensão de fabricação, venda e distribuição de produtos da Ypê, após recurso apresentado pela empresa contra medida adotada pelo órgão regulador e pela Vigilância Sanitária de São Paulo.

As informações são do jornal O Globo. A diretoria-colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa o pedido da Ypê depois que 25 produtos das linhas de detergentes, sabão em pó e desinfetantes foram suspensos na última quinta-feira.

A decisão inicial da Anvisa determinou restrições a produtos da marca Ypê e da linha Tixan, incluindo o recolhimento de lotes específicos. A medida foi tomada após problemas identificados por autoridades sanitárias, em um caso que envolve contaminação e exigências de correção nas linhas de fabricação.

Com a apresentação do recurso, os efeitos da decisão ficaram suspensos até a análise da diretoria-colegiada, prevista para esta quarta-feira. Mesmo assim, a Ypê decidiu interromper a produção na unidade de Amparo, no interior de São Paulo, para acelerar o cumprimento das medidas exigidas pelas autoridades sanitárias.

Representantes da empresa se reuniram nesta terça-feira com integrantes da Anvisa. Segundo o órgão regulador, a Ypê apresentou as ações em andamento para corrigir as linhas de fabricação dos produtos atingidos pela decisão.

Em nota, a Anvisa informou que a empresa relatou ter ampliado os trabalhos internos desde a publicação da resolução que impôs a suspensão. "De acordo com a empresa, desde a publicação da Resolução Anvisa 1.834/2026, na última quinta-feira (7/5), as equipes da fábrica de Amparo (SP) intensificaram o trabalho para atender a 239 ações corretivas elencadas pela Ypê, com o objetivo de cumprir as exigências da vigilância sanitária", afirmou a agência.

A suspensão abrange produtos de diferentes categorias, como detergentes, sabão líquido para roupas, sabão em pó e desinfetantes. Entre os itens mencionados estão produtos das marcas Ypê e Tixan, com determinação de recolhimento de lotes específicos.

A análise do recurso pela diretoria-colegiada será decisiva para definir se a empresa poderá retomar normalmente a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos atingidos ou se as restrições continuarão em vigor.

A Ypê busca demonstrar ao órgão regulador que adotou providências para atender às exigências sanitárias. A interrupção voluntária da produção em Amparo foi apresentada como parte do esforço para acelerar as adequações cobradas pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária de São Paulo.

O caso ganhou repercussão porque envolve uma das marcas mais conhecidas do setor de produtos de limpeza no país. A decisão da Anvisa também levou consumidores a buscar informações sobre como identificar os lotes atingidos pela medida.

A avaliação desta quarta-feira deve indicar os próximos passos do processo administrativo. Caso o colegiado mantenha a suspensão, a empresa continuará sujeita às restrições determinadas pelo órgão regulador até que as exigências sanitárias sejam consideradas cumpridas.

A Anvisa, por sua vez, afirma acompanhar as medidas adotadas pela fabricante e avaliar as informações apresentadas pela empresa no recurso. A decisão final do colegiado definirá se a suspensão será mantida, revista ou ajustada diante das ações corretivas informadas pela Ypê.