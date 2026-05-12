Rogério Correia aciona PGR contra bolsonaristas por incentivarem uso de detergente contaminado

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou, nesta segunda-feira (12), uma Notícia de Fato à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Cleitinho Azevedo, o deputado federal Nikolas Ferreira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o empresário Luciano Hang por incentivarem o uso de produtos da marca Ypê após alertas sanitários emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a representação, os quatro teriam transformado um alerta sanitário em campanha política. De acordo com o documento, publicações nas redes sociais estimularam o uso e a compra de produtos da marca Ypê, além de deslegitimarem a autoridade sanitária federal.

Correia afirma que o episódio desviou o foco do debate público e colocou consumidores em risco. "Eles se aproveitam de um caso sério para polarizar a população e criar uma cortina de fumaça. O debate político passa a girar em torno da compra de detergente, em vez de pautas realmente importantes, como o fim da escala 6x1 e os desdobramentos do escândalo de corrupção do Banco Master", declarou o parlamentar.

O deputado também criticou conteúdos publicados nas redes sociais incentivando práticas consideradas perigosas. "O problema é que, para isso, colocam pessoas em risco. Espalham desinformação e incentivam situações absurdas e perigosas, como pessoas tomando banho ou até escovando os dentes com detergente", acrescentou.

Representação cita crimes contra a saúde pública

A Notícia de Fato pede a instauração de procedimento investigatório criminal para apurar possíveis crimes de perigo para a vida ou saúde de terceiros, previstos no artigo 132 do Código Penal, incitação ao crime, prevista no artigo 286, e infração de medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268. O documento também menciona possíveis violações à Lei Sanitária Federal (Lei nº 6.437/1977).

Produtos da Ypê foram alvo de alerta da Anvisa

O caso ocorre após a Anvisa determinar a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição de lotes de produtos da marca Ypê, incluindo lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes. Segundo a agência, foram identificadas falhas graves no processo produtivo. A Anvisa orientou os consumidores a não utilizarem os itens afetados.

As inspeções detectaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, resistente a antibióticos e capaz de causar infecções graves, especialmente em idosos, crianças e pessoas imunocomprometidas.

Correia relaciona episódio ao negacionismo na pandemia

Rogério Correia também associou o episódio ao negacionismo disseminado durante a pandemia de Covid-19. "Ontem foi sancionada a lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid, em homenagem às mais de 700 mil pessoas mortas pela pandemia. O negacionismo da extrema direita foi responsável por essa tragédia. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Não podemos permitir que lideranças políticas com milhões de seguidores transformem riscos à saúde pública em palanque eleitoral", afirmou.