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      Anvisa proíbe lotes de corticoide e remédio para colesterol

      Empresas comunicam recolhimento voluntário após problemas em lotes

      Medicamentos (Foto: Cimed/Divulgação)
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      Rafael Cardoso – Repórter da Agência Brasil

      A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira (18) a comercialização, distribuição e uso de medicamentos depois de notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios Hypofarma e Cimed.

      No caso da Hypofarma, a medida atinge o medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), utilizado como corticoide anti-inflamatório.

      A empresa informou o recolhimento voluntário do lote 25091566 após identificar escurecimento da solução quando o produto é diluído em associação com determinados medicamentos.

      Já a Cimed comunicou o recolhimento voluntário do lote 2424299 dos medicamentos Atorvastatina cálcica 40mg e Rosuvastatina 20 mg, ambos utilizados para controle do colesterol.

      Segundo a empresa, houve suspeita de mistura de embalagens com cartuchos de Rosuvastatina identificados em lote de Atorvastatina. A Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso dos produtos relacionados a esse lote específico (2424299).

      Fitoterápicos proibidos

      A agência sanitária também informou hoje que determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de uma série de medicamentos e fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Entre os produtos proibidos estão:

      Composto Cura Tudo

      Composto Anti-álcool

      Garrafada Cura Tudo

      Ki Sinusite/Rinite

      Composto Saúde do Homem

      Composto Tira Fumo

      Composto para Diabetes

      Composto Taradão

      Composto para Psoríase

      Garrafada do Seu Geraldo

      A medida também vale para todos os lotes dos fitoterápicos da marca Status Verde:

      Composto Anti-Diabetes

      Valeriana Composta

      Erva Baleeria

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