Medicamentos terão reajuste de até 3,81% a partir de abril

247 - Os preços dos medicamentos no Brasil devem sofrer reajuste a partir desta quarta-feira (1º), com aumentos que podem chegar a até 3,81%, conforme definição anual do setor regulador. A elevação segue critérios técnicos e leva em conta fatores como concorrência no mercado e custos da indústria farmacêutica, informa o Metrópoles.

O aumento se baseia nas diretrizes da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer os limites de reajuste no país. O aumento médio previsto é de 1,95%, percentual inferior à inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que atingiu 3,81% nos últimos 12 meses.

O reajuste ainda depende de autorização formal do governo federal para entrar em vigor. Mesmo após a publicação oficial, os novos preços não são aplicados de forma imediata em todos os produtos, podendo ocorrer de maneira gradual nas farmácias.

De acordo com estimativas do mercado e de entidades do setor, os medicamentos com maior concorrência poderão registrar os maiores reajustes, chegando ao teto de 3,81%. Já os produtos classificados no nível intermediário de concorrência devem ter aumento de até 2,47%. Por outro lado, os remédios com menor concorrência terão limite de reajuste mais baixo, de até 1,13%.

A política de controle de preços segue a Lei nº 10.742, de 2003, que estabelece critérios para a regulação do setor farmacêutico. No entanto, nem todos os produtos são obrigados a seguir o reajuste anual. Medicamentos fitoterápicos, produtos isentos de prescrição com alta concorrência e itens homeopáticos estão entre os que não precisam obedecer aos limites definidos pela CMED.

A resolução oficial com os percentuais de reajuste deve ser publicada até o fim de março, consolidando os novos parâmetros que irão orientar o mercado farmacêutico ao longo do próximo ciclo anual.