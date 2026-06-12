Anvisa recolhe milho de pipoca por erro sobre glúten

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti depois de identificar uma falha na rotulagem relacionada ao glúten: o produto dizia “não contém glúten”, mas também trazia advertências sobre trigo ou possível contaminação cruzada.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12) e estabelece a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto até que a irregularidade seja corrigida. A medida alcança todos os lotes do milho para pipoca Provatti distribuídos pela Kaza Distribuidora, R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda.

O problema apontado pela Anvisa está na presença de mensagens consideradas incompatíveis na embalagem. De acordo com a agência, a legislação não permite que um alimento seja apresentado como livre de glúten quando o próprio rótulo informa que ele contém trigo, pode conter trigo ou está sujeito à contaminação cruzada pelo cereal.

A inconsistência pode induzir consumidores ao erro, especialmente pessoas com doença celíaca ou outras condições de saúde que exigem restrição ao consumo de glúten. Para esse público, informações contraditórias na embalagem podem comprometer a segurança alimentar e dificultar a identificação correta dos produtos adequados ao consumo.

Pela resolução da Anvisa, a venda e o uso do milho para pipoca ficam suspensos até que a empresa regularize a rotulagem. A determinação também impede a distribuição e a propaganda do produto enquanto a falha permanecer sem correção.

Consumidores que tenham o milho para pipoca Provatti em casa devem verificar as orientações divulgadas pela fabricante e pelos canais oficiais da empresa sobre o procedimento de recolhimento.

A medida vale para todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti distribuídos pela Kaza Distribuidora, R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda., conforme a determinação publicada pela Anvisa.