Governo amplia em 92% número de bolsas para formação de especialistas em saúde

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (12) a ampliação do financiamento de bolsas para programas de residência em saúde em 2026. De acordo com o governo federal, serão concedidas 3.483 novas bolsas neste ano, o que representa um aumento de 92% em relação a 2025, quando foram financiados 1.813 auxílios.

Do total de bolsas anunciadas, 2.483 correspondem a novas vagas de Residência Médica. Esses auxílios estão distribuídos em 1.130 programas, que abrangem 110 especialidades, áreas de atuação e anos adicionais de formação. Já no campo das residências na área profissional da saúde, foram concedidas 1.000 novas bolsas, vinculadas a 169 programas em 27 áreas de especialização.

Entre os programas contemplados, 60 estão localizados em estados da Amazônia Legal, somando 389 bolsas. A distribuição regional busca atender demandas históricas por profissionais especializados em áreas com menor oferta de serviços de saúde, conforme as diretrizes estabelecidas pelo governo federal.

A expansão das bolsas integra a estratégia de fortalecimento da formação de especialistas e de ampliação da assistência à população em áreas consideradas prioritárias. A medida está inserida em iniciativas voltadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na redução de desigualdades regionais no acesso à saúde especializada.

De acordo com o governo, a iniciativa reforça ações como o programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo ampliar o acesso da população à atenção especializada dentro do SUS. A ampliação dos auxílios financeiros resulta de processos de seleção de programas de residência médica e de residência em área profissional da saúde no âmbito do Pró-Residências.

O Pró-Residências reúne o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas e o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde. O modelo considera as necessidades do SUS e incentiva a formação de especialistas em regiões definidas como prioritárias para a política pública de saúde.

As residências em saúde são reconhecidas como o padrão de excelência da pós-graduação na área e desempenham papel estratégico na organização e no funcionamento do SUS, ao contribuir para a qualificação da assistência prestada à população.

O governo informou ainda que o cadastro dos residentes contemplados com bolsas do Pró-Residências deverá ser feito pelos coordenadores das Comissões de Residência Médica (COREME) e das Comissões de Residência em Área Profissional da Saúde (COREMU) no Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências (SIG-Residências), a partir de fevereiro de 2026.

O gerenciamento das bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde será realizado integralmente por meio do SIG-Residências, plataforma responsável pelo acompanhamento administrativo e financeiro dos auxílios concedidos.