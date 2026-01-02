Governo federal renova acordo com a Rede Sarah e amplia atendimento especializado no SUS

247 - A continuidade do atendimento de alta complexidade oferecido pela Rede Sarah ao Sistema Único de Saúde (SUS) está assegurada para os próximos anos. O governo Lula (PT) renovou por mais cinco anos o contrato com a rede de hospitais de reabilitação, garantindo a ampliação da oferta de consultas, exames, terapias e cirurgias especializadas, sobretudo nas áreas neurológica e ortopédica, por meio do programa Agora Tem Especialistas.

Apenas em 2026 estão previstos 1,7 milhão de exames e terapias, além de 515,4 mil consultas destinadas a pacientes da rede pública, como parte da estratégia de redução das filas por atendimento especializado no SUS.

A renovação do contrato prevê um investimento federal de R$ 7,5 bilhões, que assegurará atendimento gratuito e de excelência nas unidades da Rede Sarah localizadas nos estados do Pará, Minas Gerais, Ceará, Amapá, Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, além do Distrito Federal. A iniciativa reforça a política de ampliação da assistência especializada em todo o território nacional, com foco na equidade e na redução das desigualdades regionais.

Durante a assinatura do novo contrato, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), destacou a relevância da parceria para o sistema público de saúde e para a medicina brasileira. “Investimos cada vez mais na parceria com a Rede Sarah por reconhecermos seu papel não só para o SUS, para a medicina e para a saúde brasileira, mas também por sua grande referência internacional”, afirmou.

Padilha também ressaltou o impacto direto dos investimentos na vida da população atendida. Segundo ele, os recursos vão fortalecer cuidados integrados voltados à reabilitação, além de ampliar a oferta de cirurgias, exames e consultas especializadas. “São 2,1 milhões de pessoas atendidas. Então, é um grande orgulho para a saúde brasileira”, declarou o ministro.

Reconhecida nacional e internacionalmente como referência em reabilitação de alta complexidade, a Rede Sarah mantém atuação integrada ao SUS há 25 anos. Ao longo desse período, o Governo do Brasil já destinou mais de R$ 11,8 bilhões para a parceria, consolidando a rede como um dos pilares do atendimento especializado no sistema público.

Além da manutenção dos serviços médicos e de reabilitação, a renovação do contrato garante acesso a procedimentos altamente especializados com base em critérios técnicos, transparentes e equitativos. Essa diretriz contribui para ampliar o acesso a cuidados de maior complexidade e para enfrentar assimetrias regionais na oferta de serviços de saúde.

Os números mais recentes reforçam a dimensão do atendimento prestado. Apenas em 2025, os hospitais da Rede Sarah realizaram mais de 512 mil consultas para o SUS, além de 3,6 milhões de procedimentos, consultas e ações de reabilitação de profissionais de nível superior. No mesmo período, foram registrados 1,6 milhão de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, 22,9 mil internações e 20,7 mil procedimentos cirúrgicos, evidenciando a importância estratégica da rede para o sistema público de saúde brasileiro.