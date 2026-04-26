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      Hipertensão: o mal invisível e silencioso, mas que pode ser facilmente prevenido

      Do diagnóstico precoce à mudança de hábitos, especialistas alertam que controlar a pressão arterial depende de informação, disciplina e escolhas diárias

      Mudança de hábitos combate a hipertensão (Foto: Brasil 247)

      247 – A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças mais comuns no mundo e também uma das mais perigosas. Silenciosa na maior parte do tempo, ela pode evoluir sem sintomas aparentes e, quando não controlada, levar a complicações graves como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal e até a morte. Apesar disso, médicos são unânimes em afirmar: trata-se de uma condição amplamente prevenível e controlável.

      A criação do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado em 26 de abril, reforça a necessidade de conscientização sobre uma doença que atinge milhões de brasileiros. Estima-se que cerca de um em cada três adultos tenha hipertensão, sendo que muitos sequer sabem do diagnóstico.

      O que é hipertensão e por que ela é tão perigosa

      A hipertensão ocorre quando a pressão do sangue nas artérias se mantém elevada de forma persistente. Em termos práticos, considera-se hipertenso quem apresenta níveis iguais ou superiores a 14 por 9 (140/90 mmHg).

      O grande problema é que, na maioria dos casos, a doença não provoca sintomas claros. Por isso, é frequentemente chamada de “inimiga silenciosa”. Quando sinais aparecem — como dor de cabeça, tontura, visão turva ou falta de ar — muitas vezes o quadro já está avançado.

      Sem controle, a pressão alta sobrecarrega o coração e danifica vasos sanguíneos, comprometendo órgãos vitais. O resultado pode ser devastador:

      • Infarto do miocárdio
      • AVC (derrame cerebral)
      • Doença renal crônica
      • Insuficiência cardíaca
      • Problemas de visão

      Quem está mais em risco

      Embora qualquer pessoa possa desenvolver hipertensão, alguns fatores aumentam significativamente o risco:

      • Idade acima de 40 anos
      • Histórico familiar
      • Excesso de peso ou obesidade
      • Sedentarismo
      • Consumo elevado de sal
      • Estresse crônico
      • Consumo excessivo de álcool
      • Tabagismo

      A combinação desses fatores é especialmente perigosa e bastante comum no estilo de vida moderno.

      O diagnóstico que salva vidas

      A única forma segura de saber se uma pessoa tem hipertensão é medir a pressão arterial regularmente. Trata-se de um procedimento simples, rápido e acessível.

      Especialistas recomendam que adultos façam a medição ao menos uma vez por ano. Para quem já tem fatores de risco, o acompanhamento deve ser mais frequente.

      A detecção precoce é decisiva: quanto antes a hipertensão for identificada, maiores são as chances de evitar complicações.

      Como combater a hipertensão
      Como combater a hipertensão(Photo: Brasil 247)Brasil 247

      O que fazer para prevenir e controlar a hipertensão

      A boa notícia é que a hipertensão pode ser prevenida — e, quando já instalada, pode ser controlada com medidas relativamente simples. A base do tratamento está na mudança de hábitos.

      Reduza drasticamente o consumo de sal

      O excesso de sódio é um dos principais vilões. O ideal é consumir menos de 5 gramas de sal por dia (cerca de uma colher de chá).

      Isso significa:

      • Evitar alimentos ultraprocessados
      • Reduzir temperos prontos e industrializados
      • Dar preferência a temperos naturais, como alho, cebola e ervas

      Adote uma alimentação equilibrada

      Uma dieta saudável é fundamental para controlar a pressão. O foco deve estar em alimentos naturais:

      • Frutas, verduras e legumes
      • Grãos integrais
      • Proteínas magras (peixes, frango, leguminosas)
      • Redução de gorduras saturadas e frituras

      Dietas como a DASH (voltada para hipertensão) são amplamente recomendadas por especialistas.

      Pratique atividade física regularmente

      O exercício físico ajuda diretamente a reduzir a pressão arterial.

      Recomendação básica:

      • Pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada
      • Caminhada, corrida leve, bicicleta, natação ou esportes

      A regularidade é mais importante do que a intensidade.

      Controle o peso corporal

      O excesso de peso está fortemente associado à hipertensão. Perder entre 5% e 10% do peso já pode trazer benefícios significativos para a pressão arterial.

      Evite o consumo excessivo de álcool

      O álcool, em excesso, eleva a pressão e prejudica o sistema cardiovascular. A recomendação é moderação — ou, idealmente, evitar.

      Pare de fumar

      O cigarro agrava os danos aos vasos sanguíneos e potencializa os riscos da hipertensão. Parar de fumar é uma das decisões mais importantes para a saúde cardiovascular.

      Cuide do estresse e do sono

      O estresse crônico e noites mal dormidas contribuem para o aumento da pressão.

      Boas práticas incluem:

      • Rotina de sono regular
      • Técnicas de relaxamento
      • Meditação ou respiração consciente
      • Equilíbrio entre trabalho e descanso

      Quando o uso de medicamentos é necessário

      Em muitos casos, apenas mudanças no estilo de vida não são suficientes. Nesses cenários, o médico pode prescrever medicamentos para controlar a pressão.

      É fundamental seguir corretamente o tratamento:

      • Tomar os remédios nos horários indicados
      • Não interromper por conta própria
      • Fazer acompanhamento regular

      A hipertensão não tem cura definitiva, mas o controle adequado permite uma vida longa e saudável.

      Um problema simples de detectar, mas negligenciado

      Apesar de todos os avanços na medicina e na informação, a hipertensão continua sendo negligenciada por grande parte da população. O fato de ser silenciosa contribui para essa falta de atenção.

      Medir a pressão, cuidar da alimentação, manter-se ativo e fazer acompanhamento médico são atitudes simples — mas que podem salvar vidas.

      A mensagem central é clara: a hipertensão pode ser perigosa, mas está longe de ser inevitável. Com informação e disciplina, é possível evitar suas consequências e garantir mais qualidade de vida ao longo dos anos.

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