Hipertensão: o mal invisível e silencioso, mas que pode ser facilmente prevenido

247 – A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças mais comuns no mundo e também uma das mais perigosas. Silenciosa na maior parte do tempo, ela pode evoluir sem sintomas aparentes e, quando não controlada, levar a complicações graves como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal e até a morte. Apesar disso, médicos são unânimes em afirmar: trata-se de uma condição amplamente prevenível e controlável.

A criação do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado em 26 de abril, reforça a necessidade de conscientização sobre uma doença que atinge milhões de brasileiros. Estima-se que cerca de um em cada três adultos tenha hipertensão, sendo que muitos sequer sabem do diagnóstico.

O que é hipertensão e por que ela é tão perigosa

A hipertensão ocorre quando a pressão do sangue nas artérias se mantém elevada de forma persistente. Em termos práticos, considera-se hipertenso quem apresenta níveis iguais ou superiores a 14 por 9 (140/90 mmHg).

O grande problema é que, na maioria dos casos, a doença não provoca sintomas claros. Por isso, é frequentemente chamada de “inimiga silenciosa”. Quando sinais aparecem — como dor de cabeça, tontura, visão turva ou falta de ar — muitas vezes o quadro já está avançado.

Sem controle, a pressão alta sobrecarrega o coração e danifica vasos sanguíneos, comprometendo órgãos vitais. O resultado pode ser devastador:

Infarto do miocárdio

AVC (derrame cerebral)

Doença renal crônica

Insuficiência cardíaca

Problemas de visão

Quem está mais em risco

Embora qualquer pessoa possa desenvolver hipertensão, alguns fatores aumentam significativamente o risco:

Idade acima de 40 anos

Histórico familiar

Excesso de peso ou obesidade

Sedentarismo

Consumo elevado de sal

Estresse crônico

Consumo excessivo de álcool

Tabagismo

A combinação desses fatores é especialmente perigosa e bastante comum no estilo de vida moderno.

O diagnóstico que salva vidas

A única forma segura de saber se uma pessoa tem hipertensão é medir a pressão arterial regularmente. Trata-se de um procedimento simples, rápido e acessível.

Especialistas recomendam que adultos façam a medição ao menos uma vez por ano. Para quem já tem fatores de risco, o acompanhamento deve ser mais frequente.

A detecção precoce é decisiva: quanto antes a hipertensão for identificada, maiores são as chances de evitar complicações.

Como combater a hipertensão (Photo: Brasil 247) Brasil 247

O que fazer para prevenir e controlar a hipertensão

A boa notícia é que a hipertensão pode ser prevenida — e, quando já instalada, pode ser controlada com medidas relativamente simples. A base do tratamento está na mudança de hábitos.

Reduza drasticamente o consumo de sal

O excesso de sódio é um dos principais vilões. O ideal é consumir menos de 5 gramas de sal por dia (cerca de uma colher de chá).

Isso significa:

Evitar alimentos ultraprocessados

Reduzir temperos prontos e industrializados

Dar preferência a temperos naturais, como alho, cebola e ervas

Adote uma alimentação equilibrada

Uma dieta saudável é fundamental para controlar a pressão. O foco deve estar em alimentos naturais:

Frutas, verduras e legumes

Grãos integrais

Proteínas magras (peixes, frango, leguminosas)

Redução de gorduras saturadas e frituras

Dietas como a DASH (voltada para hipertensão) são amplamente recomendadas por especialistas.

Pratique atividade física regularmente

O exercício físico ajuda diretamente a reduzir a pressão arterial.

Recomendação básica:

Pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada

Caminhada, corrida leve, bicicleta, natação ou esportes

A regularidade é mais importante do que a intensidade.

Controle o peso corporal

O excesso de peso está fortemente associado à hipertensão. Perder entre 5% e 10% do peso já pode trazer benefícios significativos para a pressão arterial.

Evite o consumo excessivo de álcool

O álcool, em excesso, eleva a pressão e prejudica o sistema cardiovascular. A recomendação é moderação — ou, idealmente, evitar.

Pare de fumar

O cigarro agrava os danos aos vasos sanguíneos e potencializa os riscos da hipertensão. Parar de fumar é uma das decisões mais importantes para a saúde cardiovascular.

Cuide do estresse e do sono

O estresse crônico e noites mal dormidas contribuem para o aumento da pressão.

Boas práticas incluem:

Rotina de sono regular

Técnicas de relaxamento

Meditação ou respiração consciente

Equilíbrio entre trabalho e descanso

Quando o uso de medicamentos é necessário

Em muitos casos, apenas mudanças no estilo de vida não são suficientes. Nesses cenários, o médico pode prescrever medicamentos para controlar a pressão.

É fundamental seguir corretamente o tratamento:

Tomar os remédios nos horários indicados

Não interromper por conta própria

Fazer acompanhamento regular

A hipertensão não tem cura definitiva, mas o controle adequado permite uma vida longa e saudável.

Um problema simples de detectar, mas negligenciado

Apesar de todos os avanços na medicina e na informação, a hipertensão continua sendo negligenciada por grande parte da população. O fato de ser silenciosa contribui para essa falta de atenção.

Medir a pressão, cuidar da alimentação, manter-se ativo e fazer acompanhamento médico são atitudes simples — mas que podem salvar vidas.

A mensagem central é clara: a hipertensão pode ser perigosa, mas está longe de ser inevitável. Com informação e disciplina, é possível evitar suas consequências e garantir mais qualidade de vida ao longo dos anos.