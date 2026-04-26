Hipertensão: o mal invisível e silencioso, mas que pode ser facilmente prevenido
Do diagnóstico precoce à mudança de hábitos, especialistas alertam que controlar a pressão arterial depende de informação, disciplina e escolhas diárias
247 – A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, é uma das doenças mais comuns no mundo e também uma das mais perigosas. Silenciosa na maior parte do tempo, ela pode evoluir sem sintomas aparentes e, quando não controlada, levar a complicações graves como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal e até a morte. Apesar disso, médicos são unânimes em afirmar: trata-se de uma condição amplamente prevenível e controlável.
A criação do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado em 26 de abril, reforça a necessidade de conscientização sobre uma doença que atinge milhões de brasileiros. Estima-se que cerca de um em cada três adultos tenha hipertensão, sendo que muitos sequer sabem do diagnóstico.
O que é hipertensão e por que ela é tão perigosa
A hipertensão ocorre quando a pressão do sangue nas artérias se mantém elevada de forma persistente. Em termos práticos, considera-se hipertenso quem apresenta níveis iguais ou superiores a 14 por 9 (140/90 mmHg).
O grande problema é que, na maioria dos casos, a doença não provoca sintomas claros. Por isso, é frequentemente chamada de “inimiga silenciosa”. Quando sinais aparecem — como dor de cabeça, tontura, visão turva ou falta de ar — muitas vezes o quadro já está avançado.
Sem controle, a pressão alta sobrecarrega o coração e danifica vasos sanguíneos, comprometendo órgãos vitais. O resultado pode ser devastador:
- Infarto do miocárdio
- AVC (derrame cerebral)
- Doença renal crônica
- Insuficiência cardíaca
- Problemas de visão
Quem está mais em risco
Embora qualquer pessoa possa desenvolver hipertensão, alguns fatores aumentam significativamente o risco:
- Idade acima de 40 anos
- Histórico familiar
- Excesso de peso ou obesidade
- Sedentarismo
- Consumo elevado de sal
- Estresse crônico
- Consumo excessivo de álcool
- Tabagismo
A combinação desses fatores é especialmente perigosa e bastante comum no estilo de vida moderno.
O diagnóstico que salva vidas
A única forma segura de saber se uma pessoa tem hipertensão é medir a pressão arterial regularmente. Trata-se de um procedimento simples, rápido e acessível.
Especialistas recomendam que adultos façam a medição ao menos uma vez por ano. Para quem já tem fatores de risco, o acompanhamento deve ser mais frequente.
A detecção precoce é decisiva: quanto antes a hipertensão for identificada, maiores são as chances de evitar complicações.
O que fazer para prevenir e controlar a hipertensão
A boa notícia é que a hipertensão pode ser prevenida — e, quando já instalada, pode ser controlada com medidas relativamente simples. A base do tratamento está na mudança de hábitos.
Reduza drasticamente o consumo de sal
O excesso de sódio é um dos principais vilões. O ideal é consumir menos de 5 gramas de sal por dia (cerca de uma colher de chá).
Isso significa:
- Evitar alimentos ultraprocessados
- Reduzir temperos prontos e industrializados
- Dar preferência a temperos naturais, como alho, cebola e ervas
Adote uma alimentação equilibrada
Uma dieta saudável é fundamental para controlar a pressão. O foco deve estar em alimentos naturais:
- Frutas, verduras e legumes
- Grãos integrais
- Proteínas magras (peixes, frango, leguminosas)
- Redução de gorduras saturadas e frituras
Dietas como a DASH (voltada para hipertensão) são amplamente recomendadas por especialistas.
Pratique atividade física regularmente
O exercício físico ajuda diretamente a reduzir a pressão arterial.
Recomendação básica:
- Pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada
- Caminhada, corrida leve, bicicleta, natação ou esportes
A regularidade é mais importante do que a intensidade.
Controle o peso corporal
O excesso de peso está fortemente associado à hipertensão. Perder entre 5% e 10% do peso já pode trazer benefícios significativos para a pressão arterial.
Evite o consumo excessivo de álcool
O álcool, em excesso, eleva a pressão e prejudica o sistema cardiovascular. A recomendação é moderação — ou, idealmente, evitar.
Pare de fumar
O cigarro agrava os danos aos vasos sanguíneos e potencializa os riscos da hipertensão. Parar de fumar é uma das decisões mais importantes para a saúde cardiovascular.
Cuide do estresse e do sono
O estresse crônico e noites mal dormidas contribuem para o aumento da pressão.
Boas práticas incluem:
- Rotina de sono regular
- Técnicas de relaxamento
- Meditação ou respiração consciente
- Equilíbrio entre trabalho e descanso
Quando o uso de medicamentos é necessário
Em muitos casos, apenas mudanças no estilo de vida não são suficientes. Nesses cenários, o médico pode prescrever medicamentos para controlar a pressão.
É fundamental seguir corretamente o tratamento:
- Tomar os remédios nos horários indicados
- Não interromper por conta própria
- Fazer acompanhamento regular
A hipertensão não tem cura definitiva, mas o controle adequado permite uma vida longa e saudável.
Um problema simples de detectar, mas negligenciado
Apesar de todos os avanços na medicina e na informação, a hipertensão continua sendo negligenciada por grande parte da população. O fato de ser silenciosa contribui para essa falta de atenção.
Medir a pressão, cuidar da alimentação, manter-se ativo e fazer acompanhamento médico são atitudes simples — mas que podem salvar vidas.
A mensagem central é clara: a hipertensão pode ser perigosa, mas está longe de ser inevitável. Com informação e disciplina, é possível evitar suas consequências e garantir mais qualidade de vida ao longo dos anos.