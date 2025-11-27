Lançamento do livro “Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação e os Desafios de Conexão com o SUS”

247 - A pesquisadora da Fiocruz Patrícia Seixas da Costa Braga, do Grupo de Pesquisa “Desenvolvimento Sustentável, CT&I e Complexo Econômico-Industrial da Saúde” (GPCEIS), lança o livro “Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação e os Desafios de Conexão com o SUS”, resultado de uma pesquisa extensa e aprofundada sobre como aproximar a produção científica das necessidades da saúde pública no Brasil.

O livro terá três lançamentos especiais, que reforçam sua relevância para o debate nacional sobre ciência e saúde. O primeiro será no estande da Cebes/Fiocruz, no dia 01 de dezembro às 14h, durante o 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), maior e mais importante evento da área de Saúde Coletiva no Brasil, que acontecerá em Brasília (DF).

O segundo ocorrerá em 16/12 às 14h, em um webinário com a presença dos presidentes do CNPq, Olival Freire Júnior, e da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Além da autora, também estará presente a pesquisadora do IESC/UFRJ, Lígia Bahia.

A abertura será feita pelo Coordenador Adjunto do CEE/Fiocruz, Alessandro Jatobá, e a mediação será do professor Carlos Gadelha, líder do grupo de pesquisa GPCEIS/CEE-ENSP/Fiocruz, do qual a autora faz parte.

Mais detalhes

Partindo da convicção de que esforços de pesquisa no campo da saúde, especialmente os financiados por recursos públicos, devem gerar valor social, a obra analisa os potenciais e limites da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I) como instrumento para induzir pesquisas voltadas às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com base em um estudo que ouviu 26 coordenadores de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT/CNPq) da área da saúde, o livro revela percepções sobre os desafios e oportunidades para alinhar financiamento e prioridades do SUS.

Para a autora, é necessário aperfeiçoar os mecanismos de avaliação científica, atualmente centrados em critérios acadêmicos, para considerar impactos sociais. “O atual sistema de avaliação científica, centrado em critérios acadêmicos e desprovido de ferramentas analíticas capazes de mensurar impactos sociais da pesquisa não direcionam os investimentos para as prioridades do SUS”, destaca Patrícia.

A obra, que conduz o leitor por uma jornada que combina teoria, prática e análise crítica, é um chamado à ação para gestores públicos, formuladores de políticas, cientistas e sociedade. “A aproximação entre o conhecimento científico e tecnológico produzido e as demandas do SUS não é apenas desejável, mas também essencial para um sistema de saúde mais equitativo, acessível, universal e sustentável”, afirma a autora.

Para Gadelha, o livro está comprometido com a transformação social. “A obra busca orientar o desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e produção nacional diante dos desafios da sustentabilidade, saúde, bem-estar e soberania nacional”, concluiu.

No dia 17/12, haverá noite de autógrafos com a autora, em evento presencial no Retrato Espaço Cultural, na Glória, a partir das 17h30.

Serviço:

Lançamentos previstos:

• ABRASCÃO 2025 – O 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva será palco do primeiro lançamento

Data: 01/12/2025, às 14h

Local: Estande Cebes/Fiocruz

• Webinário “Desafios da CT&I para o SUS” – Evento promovido pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz

Data: 16/12/2025, às 14h (on-line)

Participações: presidentes do CNPq e Capes, pesquisadores da UFRJ e Fiocruz

Mediação: Prof. Carlos Gadelha

• Retrato Espaço Cultural – Noite de autógrafos. Um momento a mais para celebrar a obra.

Data: 17/12/2025, às 17h30

Local: Rua Benjamin Constant, 115, laje – Glória, Rio de Janeiro