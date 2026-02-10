Lula anuncia novo Instituto Federal e maior investimento em saúde da história de Mauá

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na tarde desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, de uma cerimônia no Paço Municipal de Mauá, na região do Grande ABC paulista, para anunciar um amplo pacote de investimentos estruturantes nas áreas de educação e saúde no município.

Segundo a Agência Gov, o conjunto de ações soma R$ 82,2 milhões e inclui R$ 44,8 milhões do Novo PAC para a aquisição e reforma do Campus Mauá do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), além de R$ 37,4 milhões destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), configurando o maior investimento em infraestrutura de saúde já realizado na cidade.

Novo campus do IFSP ampliará acesso à educação técnica e tecnológica

O anúncio marca a aquisição e reforma do prédio que abrigará o Campus Mauá do IFSP, com investimento estimado de R$ 44,8 milhões por meio do Novo PAC. A nova unidade terá capacidade para atender cerca de 1.400 estudantes e integra a estratégia do Governo do Brasil de expandir a rede federal de ensino com a construção de mais de 100 novos Institutos Federais em todo o país.

No caso do IFSP, o Ministério da Educação informa que o total de recursos destinados à expansão e consolidação da instituição chega a R$ 515,5 milhões, também no âmbito do Novo PAC. O campus de Mauá contará ainda com a aquisição de equipamentos e mobiliário para garantir o pleno funcionamento acadêmico e administrativo.

O imóvel foi adquirido pelo IFSP em dezembro de 2025 e, desde o fim de janeiro, passa por obras de adequação completa da infraestrutura predial. As reformas visam assegurar condições plenas de funcionamento, com atendimento às normas técnicas de segurança, acessibilidade e eficiência operacional.

Cursos de qualificação começam no primeiro semestre de 2026

A previsão é que, já no primeiro semestre de 2026, o Campus Mauá passe a ofertar cursos de qualificação profissional, com carga horária de 40 horas. Entre as formações previstas estão Cidadania Inclusiva, Mulheres em Ação, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Oratória para professores e Ajudante em serviços básicos de alvenaria e elétrica predial.

Em uma segunda etapa, a unidade deverá concentrar sua atuação em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os principais eixos de formação serão controle e processos industriais, com áreas como mecatrônica, fabricação mecânica e planejamento da produção, além de informação e comunicação, com foco em informática. A autorização formal de funcionamento dependerá da assinatura de portaria do MEC, prevista após a aprovação e sanção da lei que cria cargos de professores e técnicos administrativos.

Maior investimento em saúde da história do município

Na área da saúde, o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha assinaram a ordem de serviço para a construção de uma nova policlínica e de uma Unidade Básica de Saúde em Mauá. Durante a cerimônia, também foram anunciadas a entrega de 10 combos de equipamentos para a Atenção Primária e quatro ambulâncias do Samu 192 para o município.

O aporte total de R$ 37,4 milhões ao SUS local representa o maior investimento em infraestrutura de saúde já realizado em Mauá. A iniciativa busca fortalecer a atenção básica, ampliar a oferta de serviços especializados e reduzir filas de espera por consultas, exames e procedimentos na rede pública.

Carreta da Saúde amplia acesso a exames especializados

O presidente também visitou a Carreta da Saúde do programa Agora Tem Especialistas, inaugurada nesta segunda-feira em Mauá e já em funcionamento. A estrutura móvel tem capacidade para atender até 65 pacientes por dia e oferece exames de imagem, como tomografia computadorizada e ultrassonografia.

A unidade integra uma estratégia nacional de ampliação do acesso a exames especializados e de redução das filas do SUS, beneficiando Mauá e outros municípios da região, além de cidades como Ribeirão Preto e Rio Grande da Serra. Atualmente, 47 carretas do programa estão em operação no país, com expectativa de chegar a 150 ainda este ano.

Grande ABC recebe reforço no Samu com 34 novas ambulâncias

O pacote anunciado inclui ainda a entrega de 34 novas ambulâncias do Samu 192 para o Grande ABC. Além das quatro destinadas a Mauá, outras 30 serão distribuídas entre Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. O investimento federal informado para a iniciativa é de R$ 10 milhões.

Policlínica terá tomografia, saúde mental e sala lilás

A nova policlínica de Mauá faz parte do conjunto de 54 unidades selecionadas pelo Novo PAC Saúde para ampliação da oferta de serviços especializados no país. O investimento total previsto é de R$ 30 milhões, sendo R$ 17 milhões para a construção e R$ 13 milhões para aquisição de equipamentos.

Com 3.200 metros quadrados de área construída, a unidade contará com sala de ultrassom, sala de tomografia, espaços para reabilitação, atenção integral à saúde mental e uma sala lilás, destinada ao acolhimento de vítimas de violência. A policlínica atenderá não apenas Mauá, mas também Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e estará integrada ao programa Agora Tem Especialistas.

Nova UBS reforça atenção primária e saúde bucal

Também selecionada pelo Novo PAC Saúde, a nova Unidade Básica de Saúde de Mauá terá quatro equipes de Saúde da Família e quatro equipes de Saúde Bucal, reunindo médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários e outros profissionais da atenção primária. O investimento previsto é de R$ 5,2 milhões, dentro do conjunto de mais de 2,6 mil UBSs que o Governo do Brasil pretende entregar em todo o país.

As UBSs do município receberão ainda 10 combos de equipamentos, incluindo câmara fria para vacinas, balança digital e laser terapêutico para tratamento de feridas e reabilitação, além de 11 kits de equipamentos para teleconsulta. Segundo o governo, essa estratégia fortalece a resolutividade da atenção primária e reduz a necessidade de encaminhamentos para a atenção especializada.