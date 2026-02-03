Ministério da Saúde anuncia 3 mil novas bolsas de residência médica no SUS

247 - O Governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde, anunciou nesta terça-feira (3) um novo edital para oferta de bolsas de residência médica no país, totalizando 3 mil novas vagas em 2026, a maior quantidade já registrada. Segundo a Agência Gov, a expansão integra o programa Agora Tem Especialistas, iniciativa voltada à formação e ao provimento de médicos especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, o governo já apoia mais de 60% do total de residentes brasileiros, equivalente a 35 mil profissionais. O investimento previsto para este ano é de R$ 3 bilhões. Além das residências médicas, foi lançado o Mais Médicos Especialistas, programa que prevê a seleção de 900 profissionais em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. Os especialistas atuarão principalmente em regiões remotas ou com alta demanda e vulnerabilidade social.

Formação estratégica em áreas prioritárias

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), "em articulação com o Ministério da Educação, estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS".

As bolsas de residência médica são direcionadas a áreas estratégicas para o SUS, visando ampliar a oferta e a distribuição de especialistas. Em conjunto com o Ministério da Educação, foram criados 806 novos programas de residência médica, ampliando a formação de profissionais em todo o país.

Um balanço do último ano mostrou crescimento de 15% no número de vagas em cirurgia oncológica e neurologia pediátrica. Em oftalmologia, o aumento foi de 14% e, em radioterapia, de 10%. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Felipe Proenço, destacou que "ao ampliar o número de médicos residentes no Brasil, estamos investindo diretamente na qualificação da força de trabalho em saúde e garantindo que mais profissionais estejam preparados para atuar onde a população mais precisa".

Ebserh amplia oferta de vagas e inclui novos hospitais

Das 900 vagas de residência anunciadas, 401 serão ofertadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), distribuídas de acordo com especialidades e localidades prioritárias do SUS. As inscrições estão abertas até 19 de fevereiro na plataforma UNA-SUS.

Em 2025, 25 hospitais universitários da Rede Ebserh preencheram 314 das 583 vagas disponíveis. Para este ano, mais 11 hospitais foram incluídos na oferta. O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, ressaltou que a rede atua como instituição formadora, mentora e certificadora, com 181 profissionais trabalhando como mentores.

Com o novo edital, a expectativa é alcançar 1.500 médicos especialistas no SUS, sendo que atualmente 583 profissionais já atuam no programa. Quase metade dos profissionais (48,7%) estará alocada no interior do país, e 34% em regiões metropolitanas. O programa permite que médicos recém-formados em residência integrem imediatamente o SUS, acelerando a fixação de especialistas e garantindo atendimento qualificado à população.

Expansão multiprofissional e retomada da política de bolsas

O edital de 2026 do Pró-Residência oferece 1 mil bolsas para formação multiprofissional, abrangendo enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. Com isso, mais de 16 mil profissionais terão a formação apoiada pelo Ministério da Saúde, equivalente a 90% do total das vagas disponíveis no país. Desde 2023, foram criados 447 novos programas com investimento federal.

A política de bolsas de residência médica e multiprofissional havia sido paralisada em 2022, após anos de oferta limitada. Em 2021, foram concedidas apenas 300 bolsas. Com o programa Agora Tem Especialistas, o governo prevê 4 mil vagas em 2026, fortalecendo a assistência especializada no SUS e promovendo distribuição equitativa de profissionais em todas as regiões.

As ações do Ministério da Saúde visam reduzir o déficit histórico de especialistas na Atenção Especializada, ampliando a oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.