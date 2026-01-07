Lula, Dilma e Padilha anunciam Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS

247 - O governo federal anunciou a criação de uma Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em medicina de alta precisão, uso intensivo de inteligência artificial e incorporação de tecnologias avançadas para acelerar diagnósticos e atendimentos. A iniciativa é apresentada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. As informações são do G1.

A proposta prevê a adoção de inteligência artificial já na triagem dos pacientes, tornando o processo mais rápido e preciso, além da ampliação do uso da telemedicina para facilitar o acesso a especialistas. A expectativa do Ministério da Saúde é reduzir em até cinco vezes o tempo de espera em atendimentos emergenciais, com base em protocolos digitais e monitoramento contínuo dos pacientes.

A rede também incluirá ambulâncias equipadas com tecnologia 5G, capazes de transmitir em tempo real dados como batimentos cardíacos, pressão arterial e outros sinais vitais. Esses recursos permitirão que as equipes médicas iniciem a avaliação clínica ainda durante o deslocamento do paciente, integrando informações entre unidades de saúde e centros de referência. O projeto contempla ainda cirurgias robóticas, medicina de precisão e sistemas capazes de apoiar a tomada de decisões clínicas e a previsão de agravamento de quadros médicos.

Outro eixo central da iniciativa é a criação de uma estrutura totalmente digital, com integração entre equipamentos, sistemas de informação e bancos de dados. A proposta também prevê a troca permanente de conhecimento entre especialistas de diferentes regiões do país, conectados a uma central nacional de pesquisa e inovação voltada ao desenvolvimento de novas soluções para o SUS.

A Rede Nacional de Serviços Inteligentes contará, em sua primeira fase, com 14 Unidades de Terapia Intensiva automatizadas e interligadas, distribuídas por 13 estados das cinco regiões do Brasil. As UTIs funcionarão em hospitais selecionados pelo Ministério da Saúde em parceria com gestores estaduais, nas cidades de Manaus (AM), Dourados (MS), Belém (PA), Teresina (PI), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF). A previsão é que os primeiros serviços comecem a operar ainda neste ano.

No centro do projeto está o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), que será instalado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A unidade deverá atender cerca de 20 mil pacientes por ano e contará com uma estrutura robusta, incluindo 800 leitos destinados a emergências de adultos e crianças, nas áreas de neurologia, neurocirurgia, cardiologia, terapia intensiva e outras urgências. Do total, estão previstos 250 leitos de emergência, 350 de UTI, 200 de enfermaria e 25 salas cirúrgicas. O início das operações do instituto está programado para 2027.

O financiamento do ITMI-Brasil será viabilizado por meio de uma articulação do Ministério da Saúde com países do Brics. O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira do bloco, aprovou um aporte de R$ 1,7 bilhão para a implantação do instituto, reforçando a cooperação internacional em projetos estratégicos para o sistema público de saúde brasileiro.

Além desse investimento, o governo federal anunciou um recurso adicional de R$ 1,1 bilhão destinado à compra de equipamentos e ao custeio de unidades hospitalares do SUS. O montante será utilizado na modernização de oito hospitais de excelência, com foco na oferta de serviços assistenciais inovadores. Entre as unidades contempladas estão os Hospitais Federais do Rio de Janeiro ligados à UFRJ e à UniRio, o Novo Hospital Oncológico da Baixada Fluminense, o Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro, e o novo hospital do Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul.