BNDES já aprovou R$ 8,8 bi para novos tratamentos em saúde

247 - Os investimentos públicos voltados à saúde ganharam novo impulso nos últimos anos com a ampliação do crédito para inovação industrial no país. Desde janeiro de 2023, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 8,8 bilhões para projetos do setor, recursos que estão viabilizando o desenvolvimento de centenas de novos produtos estratégicos para o sistema de saúde brasileiro.

De acordo com informações divulgadas pela Agência de Notícias do BNDES, os financiamentos aprovados entre janeiro de 2023 e novembro de 2025 garantem o desenvolvimento, no Brasil, de 661 novos itens, entre medicamentos, vacinas, dispositivos médicos e ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs). Do total, são 580 novos medicamentos e vacinas, 53 dispositivos médicos e 28 IFAs, considerados fundamentais para reduzir a dependência externa do país.

Os aportes fazem parte da estratégia da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial que busca fortalecer cadeias produtivas estratégicas, estimular a inovação tecnológica e ampliar a capacidade produtiva nacional. O volume de recursos representa um crescimento expressivo em relação ao período anterior: entre 2019 e 2022, as aprovações de crédito do banco para o setor somaram R$ 4,6 bilhões, o que significa uma alta de 91% na comparação com o ciclo atual.

A ampliação do financiamento reflete uma mudança de patamar na atuação do banco de fomento, especialmente em áreas sensíveis como a saúde. A prioridade recai sobre projetos que contribuem para o aumento da oferta de tratamentos, a incorporação de novas tecnologias e o fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde no país.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a política industrial adotada pelo governo federal tem papel central nesse movimento. “Com a política industrial do governo do presidente Lula, o BNDES está investindo na indústria do futuro, da inovação, com foco na ampliação do atendimento e na qualidade do tratamento em saúde para a população brasileira, principalmente aquela que depende do SUS”, afirmou.

Além de estimular a pesquisa e o desenvolvimento, os recursos aprovados têm impacto direto na capacidade do Brasil de produzir insumos estratégicos, como IFAs, reduzindo gargalos históricos e aumentando a segurança sanitária nacional. O avanço também tende a gerar efeitos positivos sobre emprego qualificado, competitividade industrial e acesso da população a novos tratamentos.