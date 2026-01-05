BNDES libera R$ 500 milhões para investimentos tecnológicos da Toyota no Brasil

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um limite de crédito de R$ 500 milhões para apoiar um novo ciclo de investimentos da Toyota do Brasil. Os recursos serão destinados à compra de máquinas, equipamentos e serviços tecnológicos de alto valor agregado, voltados ao desenvolvimento de projetos ligados a veículos híbridos flex e à modernização industrial da empresa no país.

A iniciativa tem como foco a aquisição de bens e serviços associados à indústria 4.0, com produção nacional, ampliando o acesso de outras empresas a tecnologias avançadas por meio da expansão da base de fornecedores cadastrados no Banco.

Segundo o BNDES, os investimentos previstos pela Toyota incluem soluções inovadoras aplicadas à unidade de Sorocaba (SP), além de contribuírem diretamente para a retomada das operações da fábrica de Porto Feliz (SP). A planta foi afetada por fortes chuvas e ventos intensos registrados em setembro de 2025, que comprometeram parte de sua estrutura produtiva.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel estratégico do financiamento para a modernização industrial do país. “A atuação do BNDES é fundamental para acelerar a difusão de máquinas, equipamentos e serviços tecnológicos da indústria 4.0 no Brasil. Ao apoiar investimentos como o da Toyota, estamos contribuindo para viabilizar o desenvolvimento de novos projetos e fortalecer a base nacional de fornecedores, ampliando o acesso de outras empresas a tecnologias inovadoras e impulsionando a modernização da indústria brasileira com mais competitividade, inovação e conteúdo nacional”, afirmou.

De acordo com o Banco, ao priorizar a compra de equipamentos inovadores com conteúdo nacional, o financiamento também estimula o fortalecimento de cadeias produtivas locais e cria oportunidades para que outras empresas tenham acesso a tecnologias de ponta já homologadas no âmbito do programa.

A Toyota do Brasil integra o Grupo Toyota e atua no país desde 1958, com sede em Sorocaba, no interior paulista. A empresa desenvolve atividades que incluem a produção, montagem, fabricação, comercialização, importação e exportação de veículos, motores, peças e acessórios, além de prestar serviços de assistência técnica relacionados aos seus produtos.

Reconhecida pelo pioneirismo na tecnologia híbrida flex, a montadora já lançou três modelos com essa tecnologia no mercado nacional, consolidando sua estratégia de transição para soluções de mobilidade mais sustentáveis. Atualmente, a Toyota mantém três plantas produtivas, um centro de distribuição e um centro logístico de peças no Brasil, empregando mais de 7 mil trabalhadores em suas operações no país.