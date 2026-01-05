BNDES abre chamada para estudo sobre certificação de créditos de carbono no país

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) publicou nesta segunda-feira (5) um edital de seleção pública para a escolha de um parceiro responsável pela elaboração de um estudo técnico sobre a certificação de créditos de carbono no Brasil. A iniciativa tem como objetivo analisar o cenário nacional do setor e apontar estratégias para ampliar e fortalecer a capacidade de certificação de projetos no país.

O estudo contará com apoio financeiro não reembolsável de até R$ 10 milhões, oriundos do Fundo de Estruturação de Projetos do banco. A proposta é realizar um diagnóstico aprofundado do ecossistema brasileiro de certificação de créditos de carbono, identificando oportunidades de aprimoramento institucional, regulatório e operacional.

A empresa ou instituição selecionada deverá mapear os principais atores do setor, avaliar os mecanismos atualmente existentes e indicar caminhos para ampliar a escala e a eficiência da certificação de projetos relacionados à redução de emissões de gases de efeito estufa. O trabalho busca contribuir para o desenvolvimento de um mercado mais robusto e confiável no país.

A iniciativa é desenvolvida em parceria estratégica com os ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente e Mudança Climática, reforçando a articulação entre políticas econômicas e ambientais. A cooperação entre as pastas e o BNDES pretende alinhar o estudo às diretrizes do governo federal para a agenda climática e de desenvolvimento sustentável.