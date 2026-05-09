OMS reporta seis casos confirmados de hantavírus ligados a cruzeiro com destino à Espanha

Reuters - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira que oito pessoas foram contaminadas -- três delas faleceram -- em um surto de hantavírus ligado a um navio de cruzeiro, com seis casos confirmados e dois casos considerados como prováveis.

Segundo a OMS, seis dos casos foram confirmados como vírus Andes, um tipo de hantavírus, por meio de testes PCR.

O navio tinha 147 passageiros e tripulantes a bordo quando o surto foi relatado pela primeira vez, em 2 de maio, enquanto outros 34 já haviam deixado a embarcação.

Quatro pacientes permanecem hospitalizados na África do Sul, Holanda e Suíça, enquanto um caso suspeito enviado para a Alemanha testou negativo.

Em um comunicado separado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDCs) reiteraram nesta sexta-feira que os EUA monitoram de perto a situação dos viajantes norte-americanos a bordo do navio de cruzeiro.

O CDC informou que planeja retirar os passageiros norte-americanos a bordo do navio em um voo de repatriação médica do governo dos EUA para Omaha, Nebraska.

Segundo a operadora de cruzeiros Oceanwide Expeditions, há 17 cidadãos dos EUA a bordo da embarcação.

O navio partiu de Cabo Verde no dia 6 de maio e segue para as Ilhas Canárias, na Espanha, onde os passageiros devem desembarcar.

A OMS afirmou que o risco para a população mundial em geral é baixo, mas o risco para os passageiros e tripulantes do navio é moderado.

A agência afirmou que o primeiro caso pode ter sido infectado antes do embarque, possivelmente durante uma viagem à Argentina e ao Chile, com posterior disseminação provavelmente ocorrendo a bordo do navio.