Paciente com suspeita de Ebola testa positivo para meningite em São Paulo

247 - Um homem de 37 anos inicialmente classificado como caso suspeito de Ebola em São Paulo teve resultado positivo para meningite meningocócica, segundo confirmação laboratorial feita pelo Instituto Adolfo Lutz.

As informações são da CNN Brasil, com base em comunicado da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Apesar da confirmação da bactéria causadora da meningite, a investigação para Ebola permanece em andamento até a conclusão dos exames específicos.

O paciente está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, unidade de referência para atendimento de casos suspeitos e confirmados de doenças infecciosas de alta complexidade.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o exame de qPCR realizado no paciente identificou a presença da bactéria Neisseria meningitidis, associada à meningite meningocócica.

A investigação foi iniciada de forma preventiva porque o homem apresentava critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com suspeita de Ebola.

O paciente é oriundo da República Democrática do Congo, país que enfrenta uma epidemia da doença, e havia feito viagem recente ao território.

Entre os sintomas relatados estava febre, um dos sinais que levaram as autoridades sanitárias a adotar protocolos de monitoramento e biossegurança.

A Secretaria de Saúde informou que o diagnóstico de meningite foi confirmado dentro do processo de diagnóstico diferencial, procedimento usado para identificar doenças com sintomas semelhantes e descartar ou confirmar hipóteses clínicas.

“Há confirmação laboratorial da bactéria causadora da meningite meningocócica pelo Instituto Adolfo Lutz, dentro do processo de diagnóstico diferencial. Ainda assim, a investigação para Ebola permanece em andamento até a conclusão das análises específicas”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Mesmo com o resultado positivo para meningite meningocócica, o paciente segue em isolamento no Instituto Emílio Ribas.

A manutenção do isolamento ocorre porque os exames voltados especificamente à investigação de Ebola ainda não foram concluídos.

O caso mobilizou autoridades sanitárias devido ao histórico recente de viagem do paciente à República Democrática do Congo.

A suspeita de Ebola exige medidas rigorosas de contenção, especialmente em situações que envolvem sintomas compatíveis e passagem por áreas com circulação do vírus.

O Instituto Emílio Ribas mantém o atendimento seguindo os protocolos de biossegurança previstos para casos suspeitos.

Essas medidas incluem isolamento, monitoramento clínico e procedimentos específicos para reduzir riscos de exposição de profissionais de saúde e de outras pessoas.

A meningite meningocócica é uma infecção bacteriana grave e requer diagnóstico e tratamento rápidos.

No caso investigado em São Paulo, a confirmação da bactéria Neisseria meningitidis não encerra, por enquanto, a apuração sobre Ebola.

De acordo com as autoridades de saúde, a conclusão do caso depende do resultado das análises específicas voltadas à detecção do vírus.

Até lá, o paciente continuará acompanhado por equipes especializadas no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, enquanto a Secretaria de Estado da Saúde mantém o monitoramento do caso.