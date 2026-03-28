Padilha convoca população para Dia D da vacinação contra influenza neste sábado

247 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, convocou a sociedade brasileira para o Dia D de vacinação contra a influenza, que começa neste sábado, 28 de março, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite desta sexta-feira, Padilha reforçou a necessidade de mobilização imediata da população para ampliar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus.

Segundo informações divulgadas pela Agência Gov, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza seguirá até 30 de maio, com aplicação gratuita das doses nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na Região Norte, a vacinação será realizada no segundo semestre, em razão da sazonalidade da doença, que apresenta dinâmica diferente em comparação com o restante do país.

A nova etapa da campanha chega em um momento estratégico para a saúde pública. O objetivo do Ministério da Saúde é antecipar a proteção da população mais vulnerável justamente antes da intensificação da circulação do vírus influenza, responsável por síndromes respiratórias que podem evoluir para quadros graves, especialmente entre crianças, gestantes e idosos.

Para viabilizar a mobilização nacional, o Ministério da Saúde já distribuiu 15,7 milhões de doses da vacina. A orientação da pasta é para que estados e municípios reforcem suas estratégias desde o primeiro mês da campanha, de modo a acelerar a imunização e ampliar o alcance entre os grupos prioritários.

A prioridade da campanha recai sobre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, segmentos considerados mais suscetíveis às formas graves da doença. A escolha desses grupos segue o padrão epidemiológico observado nos últimos anos, em que complicações causadas pela influenza pressionam o sistema de saúde, elevam as internações e, em casos mais severos, resultam em mortes evitáveis.

A vacinação anual contra a influenza é considerada essencial porque o vírus sofre mutações frequentes. Por isso, a formulação da vacina é atualizada periodicamente para acompanhar as cepas em circulação. Essa atualização é um dos principais fatores que explicam a necessidade de renovação da proteção todos os anos, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil.

O Ministério da Saúde sustenta que a vacina segue como a principal ferramenta de prevenção contra a influenza. Além de reduzir a transmissão do vírus, a imunização diminui a incidência de complicações clínicas, ajuda a conter o avanço de casos graves e contribui para reduzir a sobrecarga sobre hospitais e unidades de atendimento, sobretudo nos períodos de maior demanda por serviços respiratórios.

A campanha também carrega um sentido mais amplo de responsabilidade coletiva. Ao convocar a população para o Dia D, a pasta busca transformar a vacinação em uma grande mobilização pública, reforçando a ideia de que a prevenção depende não apenas da oferta das doses, mas também do engajamento social. Em campanhas dessa natureza, o sucesso está diretamente ligado à adesão da população e à capacidade de estados e municípios organizarem ações de busca ativa, ampliação de horários e comunicação eficiente.

No caso da Região Norte, onde a vacinação ocorrerá no segundo semestre, o governo leva em conta a sazonalidade específica da doença. Trata-se de uma decisão técnica, ajustada ao comportamento epidemiológico local, para que a aplicação das doses ocorra em momento mais adequado e garanta maior eficácia protetiva.

A abertura da campanha neste sábado, portanto, marca mais do que o início de uma ação de rotina. Ela representa uma tentativa de antecipar riscos, fortalecer a prevenção e evitar que a influenza volte a pressionar o sistema público de saúde com internações e agravamentos que poderiam ser reduzidos com a imunização.

Ao chamar a sociedade para o Dia D, Alexandre Padilha recoloca a vacinação no centro da política pública de saúde, num esforço para ampliar a cobertura e proteger justamente os brasileiros mais expostos aos efeitos mais severos da doença. Com doses já distribuídas e a campanha em curso até 30 de maio, a expectativa do governo é transformar a mobilização deste sábado em um ponto de partida para uma ampla adesão nacional.