Programa Mais Médicos abre 1,5 mil vagas em novo edital

247 - O programa Mais Médicos abriu 1.524 vagas em novo edital com inscrições até 8 de abril, priorizando a atuação em áreas vulneráveis do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa busca ampliar o acesso à atenção primária e reforçar a presença de profissionais em regiões com maior necessidade assistencial. Segundo o Ministério da Saúde, o novo ciclo mantém a estratégia de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e já integra um sistema que conta com mais de 26 mil médicos em atividade em todo o país.

Novo edital amplia cobertura em áreas prioritárias

O 45º ciclo do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) concentra esforços em localidades com escassez de profissionais. O edital reforça políticas de equidade no SUS, ampliando o atendimento em comunidades vulneráveis, incluindo territórios indígenas. As vagas estão distribuídas entre diferentes frentes de atuação: 1.351 para equipes de Saúde da Família, 75 para Consultório na Rua e 98 para Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Distribuição das vagas e atuação dos profissionais

Os médicos selecionados atuarão por até 48 meses, com foco na ampliação da cobertura assistencial e na melhoria do acesso aos serviços básicos de saúde. O programa também busca integrar ações de cuidado em diferentes níveis do sistema público.

Programa fortalece formação e assistência no SUS

De acordo com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, o programa tem papel central na qualificação do atendimento. “Esse programa de formação é fundamental para reduzir a falta de especialistas nas nossas cidades, sobretudo nas regiões que mais precisam. Por isso, sempre destaco que a inserção de especialistas no SUS potencializa a resolutividade da Atenção Primária e fortalece os fluxos assistenciais entre os diferentes níveis de atenção, qualificando o cuidado prestado à população”, afirmou.

Além da assistência direta, o edital integra estratégias de formação profissional, combinando prática e ensino. A proposta fortalece a articulação entre serviços de saúde, instituições de ensino e comunidades atendidas, consolidando o Mais Médicos como uma das principais políticas públicas voltadas à ampliação do acesso à saúde no Brasil.